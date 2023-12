Na tekmah za svetovni pokal v biatlonu v Hochfilznu v Avstriji in smučarskem teku v Östersundu na Švedskem Slovenci in Slovenke znova niso bili v ospredju. Na tekmi biatloncev je bil v zasledovanju po pričakovanju najboljši Jakov Fak, ki je z 22. mesta po sprintu napredoval na 16. mesto. Zmagal je Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je napredoval z 11. mesta in bil šele prvič letos na stopničkah. »Ker sem zgrešil dva strela, sem lahko zadovoljen z dosežkom, saj se po bolezni še vedno ne počutim najboljše,« je v soboto dejal Jakov Fak, ki pa je imel na nedeljski preizkušnji štafet neverjetno smolo. Na prvem streljanju leže v osmih strelih ni zadel niti ene tarče, zato je moral petkrat v kazenski krog, nato pa je stoje zadel vseh pet tarč. »Prvič v karieri nimam odgovora, kaj se je zgodilo. Ne morem najti razloga, kje je bila napaka. Z orožjem je bilo vse v redu, saj sem tudi zadel stoje. V 18-letni karieri bi rekel, da je kaj takega nemogoče, a očitno je,« je razlagal Fak, ki je predal kot 19., a je Slovenija na koncu osvojila dobro deveto mesto, čeprav je Lovro Planko tudi padel. »Za vse je veliko vprašanje, kaj je šlo narobe. Nastrelitev smo naredili ob rahlem vetru z leve na strelišču številka devet. Nato je prišel na strelišče štiri ob popolnem brezvetrju. Menim, da je to tisto, saj je vse tarče zgrešil na četrto oziroma peto uro. Žal se to dogaja,« je povedal glavni trener slovenske vrste Ricco Gross.

Na tekmi žensk v zasledovanju je točke za 33. mesto osvojila le Anamarija Lampič, ki je zgrešila kar 10 strelov in tako zapravila ugodno izhodišče po sprintu, v katerem je bila osma. »Maksimum na progi, slabo na strelišču. Glede streljanja sem zelo razočarana, nisem pa pričakovala, da bom lahko tekla tako hitro, potem ko sem bila zaradi zamašenega nosu v dilemi, ali sploh grem na start,« je pojasnila Anamarija Lampič, ki je v nedeljo s štafeto osvojila deveto mesto.

V smučarskem teku v Östersundu je bil najboljši Slovenec Miha Šimenc. Prve letošnje točke je osvojil v sprintu, kjer je bil v kvalifikacijah 29., nato pa je izpadel v četrtfinalu in zasedel 25. mesto. V nedeljo na 10 kilometrov je bil 36. »Potem ko se mi je prvi sprint sezone v Ruki zaradi napačne izbire smuči ponesrečil, sem pokazal, da znam teči tudi v klasični tehniki. Ker so bile skandinavske razmere zahtevne, konkurenca pa ostra, sem zelo zadovoljen z uvrstitvijo v sprintu, medtem ko sem na 10 kilometrov presenetil samega sebe, potem ko sem le sledil Niskanenu, ki je startal pol minute za menoj,« je poudaril Miha Šimenc.