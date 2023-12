Na vrhu je bil vrstni red pričakovan. V prvih dveh predajah so se za prvo mesto borili Francozi in Norvežani, v tretji pa je razliko naredil Johannes Thingnes Boe in Christiansen je zmago le še potrdil.

Nemci, ki so morali v prvi predaji v kazenski krog, so se v tretji vrnili med najboljše, Švedi pa so po nastopu Oskarja Brandta popolnoma izgubili stik z vrhom in vprašanje o zmagovalnem odru je bilo rešeno, pa čeprav je Italijan Lukas Hofer močno ogrožal tretje mesto Benedikta Dolla. Odločitev o končnem vrstnem redu je med njima padla na zadnjem streljanju.

Slovenci so le malenkost zaostali za pričakovanji, na koncu pa se je izkazalo, da bi bila štafeta ob idealnem razpletu uvrščena vsaj okrog petega mesta, če ne celo v boju za bron. Sprva je kazalo zelo dobro, saj je Miha Dovžan z enim popravkom na strelišču Jakovu Faku predal kot četrti.

Kaj se je nato zgodilo na strelišču, bodo pokazale analize. Fak je zgrešil vseh pet strelov, porabil tudi rezervne tri naboje in moral kar petkrat v kazenski krog. Prvi sum je bila okvara na orožju, morda na nastrelitvi, saj je v stoječem položaju nato po hitri predstavi z dvema popravama vendarle zadel tarče. Slovenija pa je zdrsnila na 17. mesto.

Sledil je še padec Lovra Planka v tretji predaji, a je najmlajši v slovenski vrsti to nadoknadil z brezhibnim streljanjem in dobrim tekom ter Antonu Vidmarju predal kot 14.. Ta je šel kljub popravi na strelskem postanku stoje v zadnji krog kot 10. in s hitrim tekom ugnal še Romuna.

Ob 14.15 bo v Hochfilznu še ženska štafetna tekma.