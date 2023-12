V petek okoli sedme ur zvečer sta dve ženski vstopili v trgovino na območju Most, iz nje pa odnesli več torbic, za kateri nista plačali. »Prodajalke so jih pri tem zalotile, jih dohitele pred trgovino, kjer sta k njim pristopila dva moška in osumljenkama pomagala zbežati,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Pobegnili so z avtom, ki pa so ga – na podlagi opisa vozila in oseb – malo kasneje ustavili v Grosuplju. Četverico bodo kazensko ovadili.

Prav tako okoli sedme zvečer pa je v centru Ljubljane moški iz trgovine skušal odnesti več artiklov, a ga je pri tem opazil varnostnik in ga prijel. A je imel tudi on »skrito« pomoč. V bližini so namreč stale tri ženske, ki so moškemu pomagale pobegniti. Policisti osumljenca še iščejo.

Napadel taksistko

Včeraj okoli osem ure zjutraj je v Mostah neznani moški voznici taksija zagrozil z ostrim predmetom, ki vzel nekaj gotovine in tobačne izdelke, ter peš pobegnil. Policisti tudi njega še iščejo. Gre za okoli 30 let starega moškega, visokega okoli 170 cm, v času dejanja je bil oblečen v siva športna oblačila in budno, na glavi pa je imel kapo.

Še en rop so ljubljanski policisti zabeležili danes okoli pete ure zjutraj, ko so v centru mesta do dveh žrtev stopili trije mlajši moški, jima zagrozili, ju tepli, potem pa jima vzeli mobilni telefon in denar. Policija je v javnost dala opis dveh osumljenih – oba naj bi bila stara nekje med 18 in 23 let, en je visok med 180 in 190 cm, je suh in ima zelo kratke svetle lase, drugi je nižji, nekje med 170 in 175 cm, tudi on je suh, ima kratke temne lase in temnejše brke. Policija osumljene še išče.

V hišo vlomili sredi belega dne

Včeraj okoli enajste ure dopoldan pa so v hišo na Viču vlomili trije predrzni neznanci. »Lastnica je iz objekta zbežala in poklicala policijo. Neznanci so odnesli fotografsko opremo in gotovino, s kraja pa se odpeljali z manjšim črnim avtom,« so sporočili s PU Ljubljana. Sodeč po opisu so osumljeni, ki jih policija še išče, stari okoli 30 let, visoki okoli 170, 175 cm in so normalne postave.

Policisti še preverjajo vse okoliščine in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.