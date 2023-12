V 55 odstotkov podjetij zaposleni najpogosteje delajo od doma ob petkih, sledijo ponedeljki s 35 odstotki. Ob torkih, sredah in četrtkih praviloma delajo v prostorih podjetja, so ta teden sporočili iz inštituta.

Delo od doma po izsledkih raziskave omogoča 64 odstotkov podjetij v Nemčiji. Med njimi je nekoliko več podjetij s področij proizvodnje in storitev, nekoliko manj pa s področij trgovine in gradbeništva. V 66 odstotkov proizvodnih podjetij zaposleni najpogosteje delajo od doma ob petkih, pri ponudnikih storitev pa je ta delež 58-odstoten.

»Iz znanstvenega vidika hibridni model dela, ki povezuje delo v pisarni in od doma, najbolje združuje interese podjetij in zaposlenih,« je dejal raziskovalec pri Ifu Simon Krause. Zaposleni kot največji prednosti dela od doma izpostavljajo večjo fleksibilnost in časovni prihranek, saj ni poti na delo, podjetja pa poudarjajo večjo produktivnost in manjšo fluktuacijo.

Krause je izpostavil tudi prihranek, ki ga delo od doma prinaša podjetjem. V nekaterih namreč zaposleni nimajo več povsem svojih delovnih prostorov, saj je delo od doma zmanjšalo potrebo po njih. Tako so podjetja oblikovala skupne delovne površine, ki jih uporabljajo tisti, ki na določen dan delajo v pisarni.

Ifo je raziskavo opravil oktobra na vzorcu več kot 9000 podjetij.