V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, oblačnost se bo od zahoda povečala. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji možne manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do 4, najvišje dnevne od 3 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sprva še deloma jasno, po nižinah bo megleno. Popoldne se bo pooblačilo, v hribovitih krajih na zahodu bo možen rahel dež. Do srede zjutraj bo dež zajel večji del države. V sredo bo oblačno z občasnimi padavinami.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je obsežno ciklonsko območje z vremensko fronto, ki je zjutraj prešla naše kraje. Nad Alpami se prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah od severa priteka bolj suh in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes zjutraj bodo v krajih vzhodno in južno od nas še padavine, po nižinah bo večinoma deževalo. Čez dan bodo padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Ob severnem Jadranu bo prehodno zapihal severozahodnik.V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v krajih severno od nas možne krajevne padavine. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, topleje bo.

Biovreme: V noči na nedeljo se bo obremenitev zaradi vremena znova povečala, vremensko obremenitev bo občutilo veliko ljudi. Popustila bo v nedeljo čez dan. V ponedeljek se bo obremenitev spet nekoliko povečala.