Ljubljančani, ki z osmo zmago ostajajo me prvimi štirimi ekipami na lestvici, so navidez suvereno prišli do dveh načrtovanih točk, vendar so si nekoliko otipljivejšo prednost priigrali šele v zadnji četrtini. Z delnim rezultatom 9:2 so v 35. minuti povedli 73:65 in nato razliko mirno zadržali do konca.

Več kot dve tretjini vseh točk Cedevite Olimpije je dosegla naveza Karlo Matković - Jaka Blažić - Justin Cobbs. Prvi je zbral 24 točk (met iz igre 10:12), Blažič je 19 točkam (trojke 3:7) dodal po sedem skokov in podaj, ameriški organizator igre pa je vpisal 16 točk (5 podaj).

Cedevita Olimpija bo do konca leta odigrala še tri tekme v ligi Aba. Najprej dve pred domačimi gledalci proti Krki (16. 12.) in Ciboni (22. 12.) ter 31. decembra z Mego v gosteh.