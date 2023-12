Tablica galaxy tab a9+ 5G je cenovno dostopna Samsungova tablica. Zaslon tablice ima diagonalo 27,8 centimetra (11 palcev) in dosega povprečje velikosti Samsungove letošnje ponudbe. Z 12-palčno diagonalo odstopa galaxy tab s9 ultra. Ker ne gre za premijsko napravo, je diagonala zaslona obdana s precej obrobe. Dimenzije celotne naprave so posledično večje od enako velikih Samsungovih tabličnih zaslonov. Kljub temu tablica lepo sedi v rokah in ne deluje velika. Ravno obratno. Prvi vtis je, da je celo manjša od galaxy tab fe+ ali tab s9. To gre zlasti na račun nižje teže naprave. V rokah prav tako deluje zelo dobro izdelana, povsem brez kakšnih znakov cenenosti. Z veseljem smo jo nosili s seboj po stanovanju. Nas pa je za hip presenetila odprtina v spodnjem desnem kotu tablice. Sprva smo mislili, da gre za poškodovano ohišje. Kot bi se kaj odlomilo. Ni se. Odprtina je v resnici vhod za žične slušalke. Sami bi ga morda postavili drugam. V tem položaju je na slušalke priklopljeno tablico težko odložiti na mizo brez kakšnega stojala, ki vse skupaj malenkost dvigne od odlagalne površine.

Sam zaslon tablice je TFT LCD. Pri ceni 320 evrov je težko pričakovati OLED-zaslon. Kar dobimo, ima ločljivost 1920x1200 oziroma 206 pik na palec (ppi). Slika je sprejemljiva in ponuja zadovoljivo izkušnjo ob prebiranju spletnih vsebin, brskanju po spletu in tudi gledanju videov, težko pa bi rekli, da nas je navdušila. Zaslon ponuja tudi 90-herčno osveževanje slike, kar je na sredi poti med sodobnimi cenenimi zasloni mobilnikov in srednjerazrednim standardom. Zvočniki so stereo in dosegajo lepo glasnost. Tudi tukaj je za ceno tablice ponujeno povsem sprejemljivo.

Za produktivnost iščite druge izdelek

To nas pripelje do uporabnosti tablice galaxy tab a9+ 5G. Kdor se želi z njo iti produktivnost, naj se ozre drugam. Prva omejitev je zagotovo odsotnost podpore za pisalo. To jo diskvalificira za lep delež kreativcev, ki kupujejo tablice. Potem so v vstopno različico tablice vgradili vsega 4 GB delovnega spomina. To pomeni, da je zelo omejena glede števila hkrati delujočih aplikacij. Kakšen mišičnjak ni niti procesor snapdragon 695 5G. Predstavili so ga daljnega oktobra 2021. Sposoben je opraviti najbolj običajna opravila, pri igranju videoiger pa se bo treba omejiti na manj zahtevne oziroma znižati nastavitve. Tudi med splošno uporabo smo občasno naleteli na kakšno počasnejše zapiranje aplikacije oziroma kak drug scenarij, ko je kaj za kak trenutek obviselo.

Dodaten problem je skromna ponudba prostora za shranjevanje. V vstopni različici je na voljo vsega 64 GB diska. To v praksi pomeni, da je resničnega prostora za shranjevanje ob najbolj osnovni programski opremi, ki jo dobimo ob prvem zagonu tablice, le še beraških 43 GB. To tablico dodatno omeji kot opcijo za igranje videoiger. Hkrati tudi omeji količino videov, ki jih lahko naložimo nanjo. Na srečo je Samsung v tablico vgradil podporo za spominsko kartico. Če gremo v dodaten strošek, je prostora lahko dovolj. Na splošno pa se nam zdi, da bo uporabljana zlasti za brskanje po spletu ter gledanje pretočnih vsebin. Od youtuba do serij in tudi filmov, če bo kak boljši zaslon v gospodinjstvu preveč zaseden. Ker ima tablica režo za nano SIM in podpira tudi eSIM, lahko z njo v teoriji opravljate tudi klice. V resnici bo zlasti priročna ob nakupu eSIM-kartice mobilnih podatkov med potovanjem zunaj EU. Ob relativno nizki ceni, dobri kvaliteti izdelave in relativni kompaktnosti je lahko dober multimedijski sopotnik na kakšnem bolj eksotičnem potovanju. Podpira 5G, tako da bodo prenosi prek mobilnih podatkov tudi hitri. Njeno popotniškost pa nekoliko omejuje odsotnost certifikata za vodoodpornost. Ni konec sveta, ni pa nujno za nahrbtniški izlet v monsun.

Tudi kapaciteta baterije ni največja. Znaša 7040 miliamperskih ur (mAh), a ob varčnosti procesorja in gledanju pretočnih vsebin ne predstavlja večje težave. Polnjenje je počasno. Vsega 15-vatno (W) prek žice. Kamere na tablicah niso prioriteta. Sprednja kamera ima ločljivost 5 milijonov pik (MP), zadnja pa 8 MP. Oboje bo dovolj za videoklice. Za kaj več pa težko.

