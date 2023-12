Sofia Goggia je bila razred zase na prvi tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v hitrih disciplinah v Sankt Moritzu. Italijanki se je na manj kot sekundo zaostanka približala le Avstrijka Cornelia Hütter, za zadovoljstvo Švicarjev pa je s tretjim mestom poskrbela Lara Gut-Behrami. Osamljena Slovenka med superveleslalomsko elito je bila Ilka Štuhec, ki je z zaostankom več kot štirih sekund zasedla 31. mesto in ostala brez točk svetovnega pokala. Mariborčanka si precej več obeta od današnjega smuka, saj je na obeh treningih dosegla drugi in peti čas. V nedeljo bo v mondenem švicarskem središču še en superveleslalom (start obeh preizkušenj konca tedna bo ob 10.30).

Prvi superveleslalom sezone je bil zelo tehničen, saj so bile z izjemo Cornelie Hütter v ospredju specialistke za tehnične discipline. Večina med njimi je imela skupno točko v tem, da se že na začetku sezone sooča z izjemno napornim urnikom. Alpske smučarke so še v nedeljo zvečer tekmovale v Kanadi, v sredo dopoldan pa je večina med njimi že tekmovala na treningu smuka. Medtem ko so Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin in Federica Brignone v tehničnih disciplinah že pokazale, da so odlično pripravljene, je Sofia Goggia v švicarskih Alpah pokazala izjemno moč, s katero se ji obeta odlična sezona.

»S startno številko sedem sem prevzela vodstvo, kar še zdaleč ni bil razlog za veselje, saj je bilo na startu še večina najboljših tekmovalk. Ko sem videla, da imam pred najbližjo zasledovalko 95 stotink prednosti, sem si mislila, da se mi bodo tekmice bolj približale. Vedela sem, da sem odpeljala dober superveleslalom, a takšen občutek ni dovolj za zmago. Izteklo se je sanjsko. Ko sem videla tekmice, koliko težav so imele na progi, sem se zavedala, da sem smučala zelo dobro. Začetek sezone je sanjski, vikend pa bo še naporen. Želim si doseči še kakšen vrhunski rezultat,« si nadeja Sofia Goggia, ki bo prva favoritinja tudi na današnjem smuku, na katerem bo nosila rdečo majico lanske zmagovalke v seštevku discipline.

»Kratko malo, to je bilo slabo. Sploh nisem napadala, bolj ali manj sem se borila za preživetje, težo sem imela preveč nazaj, preveč sem bila pasivna in seveda se potem nabere tako ogromen zaostanek. Sofia je res peljala neverjetno, tudi ostale punce so napadale, jaz sem pa preživela. Dan za pozabiti in se skoncentrirati na današnji smuk. Vem, kaj še lahko izboljšam z obeh treningov,« se je posula s pepelom Ilka Štuhec.