Slovenski Shearer

Podobna stripovskemu poskusu izstreliti se s topom v vesolje sta bila parabolična tako predložek kot strel z glavo, s katerim je Matej Poplatnik izenačil za Bravo v minuli tekmi proti Olimpiji. A nekateri pač znajo, Poplatnik, ki se ga lahko spomnimo vsaj še iz časov, ko je zabijal za Triglav, je dokazan strelec. S 178 centimetri niti ne pretirano visok za napadalca, a plečat, zna si izboriti prostor in ima smisel za pravočasnost. A nemara je šele zdaj pri 31 letih, potem ko je prepotoval svet od Indije, Bolgarije, Madžarske do Škotske, resneje opozoril nase tudi prvokategorniške slovenske klube. Tiste, ki se imajo za velike, torej Olimpijo in Maribor, kjer se kot kriterij nemalokrat navaja, da so eni igralci za velika okolja, drugi pa zgolj za mala. Kot da govorimo o Barceloni in Realu. Poplatnika se je oprijel predsodek, da je človek za mala okolja. A ne Olimpija ne Maribor ta trenutek nimata tako klasičnega napadalca z brezkompromisnostjo Alana Shearerja, sploh ne za 175.000 evrov, kolikor je vsaj po navedbah Transfermarkta rojeni Ljubljančan te čase vreden. In vsaj sam srčno upam, da bo do konca sezone ostal v Šiški.