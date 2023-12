Po novi bledi predstavi košarkarjev Cedevite Olimpije v evropskem pokalu kapetana Jako Blažiča in soigralce v 11. krogu lige ABA čaka na papirju lahka naloga, saj gostujejo pri zadnjeuvrščenem Mornarju. A za Ljubljančane pod vodstvom trenerja Simoneja Pianigianija nobena tekma ni lahka. Črnogorsko moštvo je imelo ves teden časa za pripravo in uigravanje novih okrepitev, hkrati pa mu počasi že teče v voda v grlo, zato bo dodatno motivirano. Dogajanje v Baru bodo z zanimanjem spremljali pri Krki, saj je Mornar eden od tekmecev v boju za izpad. Novomeščani so bili sicer na delu že včeraj, ko so gostili Igokeo in po pričakovanjih klonili.

Medtem ko je trener Simone Pianigiani po desetem zaporednem porazu njegovega moštva v evropskem pokalu proti Hapoelu znova na dolgo in široko iskal izgovore in našteval pozitivne stvari, ob katerih se človeku zazdi, da moštvo dosega same zmage in sem ter tja kakšen neuspeh, imajo igralci na parketu vse slabšo govorico teles. Njihove glave so velikokrat povešene, prave borbenosti ni zaznati. Skrb zbujajoče govorice pa prihajajo tudi s treningov, saj naj bi se med igralci in trenerjem vse bolj iskrilo. Z ekipo je sicer v Bar odpotoval tudi Nikola Radičević, ki je v petek prvič treniral s preostalimi člani moštva, a z omejitvami. Zdravstveni pregled pri Justinu Cobbsu, ki je sredino tekmo predčasno končal zaradi bolečin v rami, ni pokazal nobenih težav. »Pred nami so tri tekme, s katerimi bomo zaključili prvo polovico rednega dela lige ABA, zato moramo narediti vse, da na vseh treh zmagamo. Vemo, da je Mornar naredil nekaj sprememb znotraj ekipe ter da premorejo kakovost in dobre igralce, ki lahko dosežejo veliko število točk. Osredotočiti se moramo nase, najti energijo v tem mesecu, ko si tekme sledijo praktično na 48 ur, stopiti skupaj in se mentalno pripraviti, da četudi smo utrujeni, gremo čez to in dosežemo zmago na gostovanju,« pravi Simone Pianigiani.

Krka se je Igokei dobro upirala v prvem polčasu, nato pa povsem popustila v tretji četrtini, kar jo je na koncu stalo uspeha. »Prvi polčas je bil morda celo naš najboljši v letošnji sezoni lige ABA. V drugem je Igokea, ki je izredno kakovostna, začela stopnjevati agresivnost. Naš odgovor je bil preslab. Iz minute v minuto smo bili manj natančni pri obrambnih stvareh, ki smo se jih v prvem polčasu držali. Igokea je prihajala do odprtih položajev in to izkoriščala. V tretji četrtini, ki je bila ključna, se je pretočnost žoge v našem napadu ustavila. S tem smo izgubili rdečo nit, hkrati pa je bila to voda na mlin agresivnemu in fizično dobremu nasprotniku,« je ocenil trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 10. krog: Krka – Igokea 80:92 (27:27, 49:44, 59:66, Radovanović in Cousins po 14, Hamilton 13, Špan in Stergar po 8, Cerkvenik in Macura po 7, Škedelj 5, Bačvić in Jurković po 2; Milosavljević 25), Cibona – Split 81:73 (Aranitović 19; Sullivan in Perković po 13), Zadar – Borac sinoči, danes ob 17. uri: Mornar – Olimpija, ob 19. uri: Budućnost – FMP, ponedeljek ob 18. uri: Mega – Crvena zvezda, ob 20. uri: Partizan – Studentski centar.