»Še vedno živimo v moškem svetu, kjer so pravila za ženske drugačna kot za moške. Potrebovala sem moč in čas, da so me moški kolegi dojeli kot osebo, ki je nadarjena in sposobna, ter da sem odvrnila njihovo pozornost s telesnega na osebnost,« je povedala. Dodala je, da so na srečo minili časi, ko se je skoraj vsak poslovni sestanek ali snemanje končalo s povabilom na večerjo ali dvoumnimi stavki.

Kljub temu po njenem mnenju vse še vedno ni rožnato. »Živimo v času potrošništva in estetike, ženske pa so postale objekt, ki ga nenehno komentirajo, in zdi se mi, da se je ta teror še okrepil. Ženskam je danes prepovedano staranje, moške pa poveličujejo z vsako novo gubo,« je dejala 51-letna pevka. Poudarila je tudi, da jo je v življenju vodila močna intuicija, saj je po naravi »borka in nepoboljšljiva optimistka«. »Veliko je bilo takšnih trenutkov, v katerih izstopiš bodisi kot poraženec bodisi kot zmagovalec,« je še dejala in dodala, da je kot človek najbolj zrasla v bolečini oziroma trpljenju. Te so jo namreč oplemenitile, saj ko človek po njenih besedah sprejme svojo bolečino, postane veliko bolj plemenit, kot je bil pred tem.