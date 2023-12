Ko čakalne vrste niso zgolj slaba šala

Spomnim se, kot bi se zgodilo včeraj, pa čeprav mineva že 33 let, kar sem naredil vozniški izpit za avto. Seveda se je to zgodilo takoj po dopolnjenem 18. letu starosti. Življenja brez avtomobila si od tedaj ne znam več predstavljati. Pa se preselimo v leto 2023. Pred nami so božični prazniki, a je mladostnikov, ki bi imeli izpit za avto na seznamu božičnih želja, vse manj. Zanimanje mladih za samostojno vožnjo z avtomobilom upada. Če je bil vozniški izpit dolgo časa statusni simbol svobode in neodvisnosti, je danes postal nebodigatreba. Razlog: mladim so bližje cenovno ugoden javni prevoz in nove oblike mobilnosti. Med vožnjo z avtobusom ali vlakom lahko s prijatelji klepetajo ali poslušajo glasbo, v avtu pa bi se dolgočasili. Ker za nameček opravljanje izpita ni poceni, saj posameznika stane približno toliko, kot je povprečna plača, za nekatere pa je izpit tudi stres, je vedenje mladih toliko lažje razumeti. A vse to na trg vpliva negativno.