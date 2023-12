V Gazi, na severu in jugu, se nadaljujejo operacije izraelske kopenske vojske in bombardiranje, ki je vse hujše. Še naprej je med palestinskimi civilisti, ki se nimajo kam umakniti, več sto mrtvih na dan. V petek opoldne so po 24 urah prešteli več kot 350 smrtnih žrtev, med njimi so bili znani palestinski literat Rifat Alarir, njegov brat, sestra in njeni štirje otroci. Izraelska vojska je sporočila, da je samo v četrtek napadla 450 tarč.

V Gazi je humanitarna katastrofa tudi zato, ker primanjkuje hrane, vode in zdravil, grozijo epidemije in vse manj bolnišnic deluje. Predsednica Rdečega križa Mirjana Spoljarič je izjavila, da se je v Gazi srečala z ljudmi, ki so izgubili roko ali nogo, ker niso mogli do zdravnika.

Guterres: Situacija v Gazi je nočna mora

V petek se je na zahtevo generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa sestal varnostni svet, da bi zahteval takojšnje humanitarno premirje. Četrtič v zgodovini ZN je aktiviran 99. člen listine ZN, ki generalnemu sekretarju omogoča, da v VS zahteva glasovanje o »zadevi, ki bi po njegovem mnenju lahko ogrozila ohranjanje miru in varnosti v svetu«. Guterres hoče, da bi petnajst članic VS (med katerimi bo z novim letom Slovenija) sprejelo resolucijo, ki zahteva »takojšnje humanitarno premirje«. Napisali so jo diplomati Združenih arabskih emiratov. »Hamasovo nasilje ne more v nobenem primeru opravičevati kolektivnega kaznovanja Palestincev,« je dejal Guterres na zasedanju VS ZN. Situacijo v Gazi je označil za neznosno in za nočno moro.

ZDA, ki Izrael vsakodnevno preskrbujejo z vodenimi izstrelki in granatami, so v VS prek svojega veleposlanika pri ZN zavrnili premirje, »ker so za trajni mir, v premirju pa bi bila semena nove vojne«. Skratka, še naprej se oklepajo svoje tradicionalne vloge branitelja Izraela v VS in najbrž bodo zavrnile resolucijo, torej jo bodo kot stalna članica VS z vetom onemogočile. Ameriški zunanji minister Antony Blinken je v četrtek izjavil, da obstaja prepad med prizadevanjem Izraela, da ščiti civiliste, in dogajanjem na terenu.

Izraelski veleposlanik pri ZN je v VS odločno zavrnil premirje, ker naj bi bilo mogoče na Bližnjem vzhodu »doseči trajni mir le z likvidacijo Hamasa«, ki hoče zdaj povečati številno civilnih žrtev, da bi tako izvajal pritisk na Izrael. Guterresa je vprašal, zakaj ni aktiviral 99. člena v primeru vojn v Ukrajini, Siriji in Jemnu. Palestinski predsednik Mahmud Abas se je ob začetku zasedanja VS ZN, potem ko se je pogovarjal z odposlanci Bele hiše o povojni ureditvi Gaze, zavzel za mednarodno mirovno konferenco, ki bi končala vojno v Gazi in prinesla politično rešitev z ustanovitvijo palestinske države.

Izraelci aretirali vsakega za boj sposobnega moškega

Na spletu so v četrtek postali viralni posnetki več sto zajetih Palestincev, ki so se najprej pojavili na izraelskih televizijskih kanalih. V spodnjih hlačah sedijo na mrazu, imajo prevezane oči ali pa sklonjeno glavo. Govornik izraelske vojske je novinarjem dejal, da se na severu Gaze teroristi predajajo in prihajajo iz predorov in hiš. O napol golih Palestincih pa je izjavil: »Zaslišujemo jih in preverjamo, kdo med njimi je povezan s Hamasom in kdo ne.« Na posnetkih so Izraelci na tak način ponižali novinarja londonske spletne strani The New Arab, ravnatelja neke šole in tudi zaposlenega pri ZN. Menda so Izraelci aretirali vsakega za boj sposobnega moškega. Med tako ponižanimi nedolžnimi civilisti je najbrž tudi nekaj hamasovcev. Problem izraelske vojske je tudi, da ji stoji nasproti milica Hamasa, to pa so oboroženi civilisti. Dovolj je, da odvržejo orožje, da postanejo civilisti. Skratka, uničenje Hamasa je nemogoča naloga, ker je težko ločiti prave civiliste od lažnih.