Slovenija je po današnjem porazu izgubila tudi teoretične možnosti za preboj v četrtfinale, vodilni Norveška in Francija imata pred nedeljskim zadnjim krogom štiri točke več od tretjeuvrščene Slovenije. Angola in Avstrija sta zbrali po dve točki, Južna Koreja je brez njih.

Slovenske rokometašice, ki so v dosedanjem delu zaključnega turnirja premagale tekmice iz Angole, Islandije in Južne Koreje ter izgubile proti Francozinjam in Norvežankam, se bodo v nedeljo pomerile še z Avstrijkami. Sosedski dvoboj se bo v dvorani Spektrum v Trondheimu pričel ob 18. uri. Druga para zadnjega kroga v skupini 2 sta Angola - Južna Koreja (15.30) in Francija - Norveška (20.30).

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so bile v prvih 15 minutah povsem enakovredne imenitnim Norvežankam. Njihova obramba je bila na visoki ravni, nemočna je bila le po »projektilih« Henny Reistad, v napadu pa so prikazale preudarno predstavo in onemogočile bliskovite nasprotne napade tekmic.

Norvežanke so prvega izpeljale šele v 15. minuti, ko so Slovenke prvič na dvoboju zaostale za dva gola (6:8). Do konca polčasa je njihov zaostanek postopoma naraščal, a Skandinavke jih niso zasenčile, temveč so na najboljši možen način izkoriščale svojo izrazito prednost v »centimetrih in kilogramih« ter predvsem v širokem naboru kakovostnih igralk.

Adžićeve varovanke so si v prvi polovici tekme najvišji zaostanek pridelale v 28. minuti (10:16), po delnem izidu 2:0 so znižale na 12:16, končni izid polčasa pa je z natančnim strelom s sedmih metrov postavila ena največjih zvezdnic na rokometnem igrišču v zadnjem desetletju, Nora Mork (12:17).

Slovenske rokometašice v drugem polčasu niso zdržale ostrega tempa, ki so ga vseskozi narekovale dvakratne olimpijske, štirikratne svetovne in devetkratne evropske prvakinje. Že v 44. minuti so zaostale za 11 golov (16:27), njihov najvišji primanjkljaj na tekmi pa je znašal 14 zadetkov (17:31, 20:34).

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Alja Varagić s petimi goli, Ana Gros je dosegla štiri zadetke.