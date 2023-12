Vihar je sprožil datum zagotovo najbolj odmevne poroke v visoki družbi leta 2024, ki bo junija. Menda najbolj zaželeni samec na Otoku, sedmi westminstrski vojvoda, ki se lahko pohvali z nezaslišano kombinacijo bogastva in statusa, je bil v središču pozornosti že aprila, ko je sporočil novico o zaroki z zelo prikupno zelo angleško rožico Olivio Hanson, s katero sta se srečala pred dvema letoma. Njegova družina je že več stoletij tesno povezana s kraljevo družino, ki je ne moti, da je veliko manj bogata od Grosvenorjevih. Kralj Karel III., takrat še prestolonaslednik, je bil krstni boter westminstrskega vojvode. Ta je bil krstni boter princa Georgea, prvorojenca prestolonasledniškega para William in Kate. Morda, čeprav ni nobenega dokaza za to trditev dela britanskih medijev, pa tudi krstni boter princa Archieja, prvorojenca Harryja in Meghan. Westminstrski vojvoda, že odkar je shodil, prijateljuje z obema princema, Williamom in Harryjem.

Ujetnik zdrah v kraljevi družini

Westminstrski vojvoda je na poroko moral povabiti kralja Karla III. in kraljico Camillo, ni pa mogel zaradi zdrah v kraljevi družini povabiti obeh kraljevih sinov in njunih žena. Povabil je bodoči kraljevi par, Williama in Kate, Harryja in Meghan pa ne. Med bratoma je visok zid, ki ga je postavil William. Ne odziva se na nobeno Harryjevo oljčno vejico, čeprav sta kralj in Harry v stikih. Kate in Meghan naj ne bi spregovorili besede že štiri leta. Poleg tega še odmeva Končnica, knjiga domnevnega Meghaninega prijatelja Omida Scobieja, zaradi katere so prišle na dan trditve, da sta se o Archiejevem kožnem odtenku pred njegovim rojstvom v domnevno rasističnem tonu pogovarjala ravno kralj in Kate. Zaradi njih je že izboljšanje odnosov podobno znanstveni fantastiki, kaj šele sprava kraljeve družine s kalifornijsko podružnico.

Monarhiji slepo vdani dvorni komentatorji in dežurni kritiki Harryja in Meghan rade volje razlagajo, da jima je westminstrski vojvoda dal košarico. Spet so nekaj, vse pa jim pride prav, izkoristili za ugotovitve, da jima celo najboljši prijatelji obračajo hrbet, da ju izključujejo iz visoke družbe in podobne neresnice. Mladi westminstrski vojvoda se, kljub temu da že od otroštva prijateljuje z obema princema, najbrž ni mogel odločiti drugače. Zaradi poroke se je moral odločiti med košaricama, ki bi ju dobil od prestolonasledniškega in zelo verjetno tudi kraljevega para, če bi povabil Harryja in Meghan, in košarico, ki jo je dal njima. Za pošiljanje vabila vsem trem parom bi moral imeti zelo veliko poguma.

Med predniki so tudi prijatelji Viljema Osvajalca

Westminstrski vojvoda je dedni aristokratski naziv, ki ga je razglasila kraljica Viktorija leta 1874. Podelila ga je Hughu Grosvenorju, tretjemu westminstrskemu markizu, čigar predniki so zaradi bogastva prvi aristokratski naziv dobili leta 1622. Čeprav se je zgodilo pred skoraj 150 leti, je to najnovejši naziv vojvode nekoga, ki ni v sorodu s kraljevo družino. Sedanji, že sedmi westminstrski vojvoda Hugh Grosvenor je vojvodstvo podedoval po smrti očeta, šestega westminstrskega vojvode Geralda leta 2016, ko je imel komaj 25 let. Čeprav ima dve starejši sestri, je kot edini moški potomec podedoval orjaški imperij nepremičnin in zemlje, zdaj vreden okoli dvanajst milijard evrov. Največja zasluga zanj gre njegovemu predniku Thomasu Grosvenorju, ki je leta 1677 poročil komaj dvanajstletno superbogataško hčer Mary Davies, katere dota je vključevala kar 500 hektarjev londonske zemlje, na kateri so v stoletjih zrasli nekateri najbolj petični deli prestolnice, med katerimi sta Belgravia in Mayfair, ki so in še vedno rodbini Grosvenor prinašajo gore denarja v obliki zemljiške rente.

Sedanji westminstrski vojvoda je tudi lastnik vrste orjaških podeželskih posesti in ene največjih farm v Britaniji. Milijone vlaga tudi v živilska in agrotehnološka podjetja. Njegov oče je odmevno dejal, da se je rodil »z najdaljšo srebrno žlico v ustih, kar jih je«. Njegova je res zelo dolga. Bogastvo družine sega v normanske čase, ko je kraljev glavni lovec ali »gros veneur« (v francoščini veliki lovec, kar je vir priimka Grosvenor) Hugh Lupus od kralja dobil v dar veliko zemlje. Zato se je pokojni šesti westminstrski vojvoda Gerald, oče sedanjega sedmega westminstrskega vojvode, rad šalil, da je »njegov najboljši nasvet nadobudnim podjetnikom imeti prednika, ki je bil dober prijatelj z Viljemom Osvajalcem«. Dejansko pa so najbogatejši britanski aristokrati potomci najuspešnejših tatov zemlje.