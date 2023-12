Nemški Klingenthal je tretja postaja svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške v tej sezoni. Slovenski selektor Robert Hrgota je naredil prvo spremembo v ekipi to sezono. V nemško deželo Saško je namesto Žige Jelarja v zadnjem trenutku odpotoval Lovro Kos. 24-letni skakalec iz Moravč je že pr prvih dveh skokih za trening upravičil zaupanje glavnega trenerja, saj je dosegel deseti in prvi rezultat uradnega treninga. Ker je opravljal prve skoke na snegu, so mu malce bolj do živega prišle razmere v kvalifikacijah, ko je v Klingenthalu začelo vse močneje snežiti. »Po sredinem treningu v Kranju mi je Robert Hrgota sporočil, da potujem v Klingenthal. Bil sem prijetno presenečen in sedaj želim le izkoristi priložnost,« nam je po kvalifikacijskem skoku zaupal ​Lovro Kos.

Kos je kvalifikacije zaključil na 20. mestu, za Dnevnik pa se je še enkrat dotaknil, kako je bil z eno nogo že na letalu za Lillehammer, kjer se bo ta konec tedna začela sezona celinskega pokala. »Na začetku sezone imamo pravice nastopa z zgolj petimi skakalci. Izbor v ekipo je tako zelo težaven in ko nisem bil uvrščen v njo za začetek svetovnega pokala, je bilo prisotno razočaranje. Kasneje sem se hitro sprijaznil in se še bolj lotil trdega dela. Sedaj sem zelo pozitivno presenečen, da sem tukaj. Na tekmah pa si želim le prikazati skoke iz treningov in mislim, da bo to dovolj,« nam je zaupal Kos, ki je bil edini izmed slovenske ekipe v Klingenthalu, ki se ni rabil soočati s težavnim potovanjem domov iz Lillehammerja.

Izgubljena oprema je nekje v Münchnu

Orli so se iz Norveške v Slovenijo vračali preko letališča v Münchnu, kjer pa pa je let do Ljubljane zaradi slabega vremena odpadel. Ekipa je zadnji del poti bila primorana opraviti s kombijem, niso pa uspeli dobiti vse opreme na letališču. Na srečo so imeli en lasten kombi tudi že na Norveškem, tako da je bilo večino nujno potrebne opreme v njem. Najkrajšo sta potegnila Anže Lanišek in Domen Prevc, ki sta imela na letalu svoja tekmovalna dresa, ki se zaenkrat nahajata še na neznani lokaciji. Zato sta v Klingenthal pripotovala s povsem novima. »Na letališču v Münchnu so nam izgubili prtljago in na hitro smo morali narediti novo opremo za te tekme,« nad situacijo ni najbolj navdušen ​Domen Prevc, ki je bil danes 28. »Vse, kar smo nesli na letalo, je za zdaj izgubljeno. Na srečo smo imeli na Norveškem tudi kombi, ki je poskrbel, da imam glavnico svoje opreme s seboj tukaj v Nemčiji,« je še dodal najmlajši izmed bratov Prevc.

Bolje razpoložen glede na nastalo situacijo je bil Anže Lanišek: »Čeprav je bil dres narejen preko noči, sem z njim kar zadovoljen. Je pa tako, da je najprej potrebno dobro skočiti, da oprema potem lahko naredi tisto, kar more.« Ravno v skokih ima najboljši slovenski skakalec zadnjih zim največ rezerv, saj so ti dokaj nekonstantni. Kot nam je zatrdil, se zaveda napak in ga veseli dejstvo, da se vse obrača v pravo smer. »Za zdaj ne najdem prave pozicije v počepu. Ko tega ni, je težko skočiti dobro. Ampak že danes prvi skok na treningu (dosegel je peti rezultat op. p.) in predvsem prvi na treningu v Kranju, ki je bil najboljši v tej sezoni, mi dajeta motivacijo, da pozitivno razmišljam naprej,« je optimist Anže Lanišek, ki je v kvalifikacijah danes skočil 124 metrov in je imel 25. rezultat.

Kraft lovi rekorde

Čeprav na uradnih treningih nista blestela, sta se v kvalifikacijah najbolje v slovenskem taboru izkazala Timi Zajc s četrto in Peter Prevc s šesto oceno. Oba orla se tako mirno podajata na današnjo in nedeljsko tekmi, ki se bo prav tako začela ob 16. uri. »Zelo sem vesel, da mi je uspel dober skok. Na tekmi bo potrebno narediti dva takšna in upati tudi na nekaj sreče z vremenom,« je bil kratek najboljši orel danes ​Timi Zajc, ​ki je vesel, da se ne rabi ukvarjati s takšnimi težavami, kot jih imajo ostali fantje zaradi opreme.

»Veseli me, da na treningu ne porabim vseh nabojev, ki jih imam. To, da na tekmah in v kavalifikacijah kažem najboljše skoke, zelo pomirja. Je zelo pomembno, da zvečer hodim lažje spat in da sem tudi na zaletni rampi veliko bolj pomirjen, da se ne bojim skočiti v smer,« je bil po šestem mestu v kvalifikacijah nasmejan ​Peter Prevc, ​ki ga nista iz tira vrgla dva slabša skoka na treningih, ko je dosegel 22. in 28. rezultat. V Klingenthalu ga je danes razveselila še ena stvar: »Lepo je v tujini na startni številki videti domačega sponzorja. Se počutiš bolj domače in slovenska podjetja tudi niso zgolj za po Sloveniji, ampak so lahko zelo uspešna tudi v tujini,« je s prstom pokazal na napis Argeta na svoji številki.

V težkih razmerah je bil sinoči najboljši Japonec Rjoju Kobajaši, ki je s 145,5 metri le za meter zaostal za rekordom skakalnice, ki ga iz leta 2011 drži Nemec Michael Uhrmann. Japoncu se je najbolj približal najboljši skakalec letošnjega uvoda v sezono, Avstrijec Stefan Kraft. Skakalec, ki je doma iz Salzburga, je dobil vse štiri uvodne tekme letošnje sezone. V Klingenthalu lahko ujame rojaka Thomasa Morgenstherna, ki je v sezoni 2010/11 zbral šest zaporednih zmag na začetku sezone. Šest zmag zaporedoma je tudi najdaljši niz vseh skakalcev v svetovnem pokalu. Ob Morgensthernu so to dosegli še Finca Janne Ahonen, Matti Hautamaeki, Avstrijec Gregor Schlirenzauer in Japonec Rjoju Kobajaši. Stefan Kraft je tudi vse bližje rekordu po številu stopničk v svetovnem pokalu. Za zdaj mejnik pripada Ahonenu, ki je bil na odru za zmagovalce 108-krat, Kraft ima za zdaj 102 uvrstitvi na stopničke. Na žalost ga pri Dnevniku danes o lovljenju rekordov nismo uspeli vprašati nič, saj je avstrijski predstavnik za medije svojemu šampionu dovolil le kratko izjavo za avstrijsko televizijo, ostali novinarji pa smo ostali praznih rok.