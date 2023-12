Trpežne uniforme

Včeraj je bil velik dan za Slovenske železnice. Najprej so v Pragerskem z vsem primernim pompom odprli svetleče prenovljeno eno izmed glavnih železniških postaj v državi. Nato so sporočili, da so nadzorniki Slovenskih železnic Dušanu Mesu podelili nov štiriletni mandat na čelu železnic in ob tem zapisali, da ga tudi v novem mandatu čaka veliko izzivov. Nazadnje pa se je zgodil še najpomembnejši dogodek – po tridesetih letih so v nove uniforme oblekli sprevodnike in postajne načelnike, ki jih bodo na vlaku prvič nosili v nedeljo, ko bo v veljavo vstopil zimski vozni red.