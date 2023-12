Retro božični bazar v Pegleznu

V pritličju Peglezna je v teh dneh mogoče zaviti na retro božični bazar, ki je pravcati časovni stroj. Iz zasebne zbirke so na prodaj predmeti iz prejšnjega stoletja, od trgovinskih škatel iz povojnih let do maskote zimskih olimpijskih iger v Sarajevu Vučka, od starih igrač do plakatov, revij, reklamnih tabel in še marsikatere raritete.