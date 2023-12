Branimir Štrukelj je po današnjem sestanku povedal, da so vladno stran danes prosili še za formalni predlog, saj gre za stavkovni sporazum, ki ima izjemno težo. »Navsezadnje za njim stoji 37.248 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki so izglasovali stavkovne zahteve, ki so v temelju uresničene v tem stavkovnem sporazumu,« je poudaril.

Tako so danes opozorili, da so odločitve, ki bi potencialno lahko pripeljale do spremembe stavkovnega sporazuma, izjemno zahtevne, na koncu pa bi za spremembo morali izpeljati tudi ponovno glasovanje vseh članov sindikata in zanjo dobiti njihovo večinsko podporo.

Stavkovni sporazum, ki sta ga Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in vlada sklenila marca, določa dogovor o plačah v vzgoji in izobraževanju znotraj posebnega plačnega stebra, pri čemer nove uvrstitve v plačne razrede začnejo veljati 1. januarja 2024.

Kot je pojasnil Štrukelj, to pomeni, da ne glede na to, kdaj bi se dogovorili za odpravo plačnih nesorazmerij, ta veljajo od 1. januarja 2024. Če bi se torej dogovorili junija prihodnje leto, bi moral biti izpeljan poračun od januarja. Po Štrukljevih besedah vladna stran zdaj predlaga zamik tega datuma na kasneje, konkreten predlog pa še čakajo. Kot je dodal, tudi ni vseeno, ali bo vladna stran predlagala dopolnitev stavkovnega sporazuma, nov stavkovni sporazum ali aneks k stavkovnemu sporazumu.

V sindikatu ne bodo kategorično zavrnili vsega, ampak bodo »iskali pot, ki bi pripeljala do nekega produktivnega rezultata«. Se bo pa vlada morala najprej odreči nekaterim nesprejemljivim predlogom, ki jih je dala v začetku septembra in proti katerim je Sviz nastopil tudi na protestnem shodu. Pri tem je omenil pasovne dvige plač, poseg v strokovna napredovanja in neenakost plačila med svetovalnimi delavci in učitelji.

Stavkovni sporazum imajo in ga je treba uresničiti, vanj so vključene tudi nekatere varovalke, je poudaril. V Svizu so pripravljeni na pogovore, »pri čemer pa bo treba upoštevati tudi nekatere njihove zahteve, ki jih vlada doslej ni upoštevala«..

Vladna stran je sindikatom javnega sektorja v ponedeljek predlagala delno uskladitev plač z inflacijo v drugi polovici 2024, po trenutnih ocenah za okoli 2,22 odstotka. Ob tem bi zamaknili uveljavitev nekaterih dogovorov. S 1. januarjem namreč stopijo v veljavo sporazumi s Fidesom, šolskim sindikatom Sviz in visokošolskim sindikatom. V omenjenih sporazumih so določili, da nove uvrstitve v plačne razrede začnejo veljati z letom 2024, če do takrat plač ne bodo dogovorili znotraj plačnih stebrov, pa sporazumi omenjenim sindikatom omogočajo ločena pogajanja.

Za Fides preložitev rokov sklenjenih sporazumov z vlado nesprejemljiva

Za zdravniški sindikat Fides je preložitev rokov sklenjenih sporazumov, kar v predlogu delne uskladitve plač z inflacijo predlaga vlada, nesprejemljiva. Predsednik Fidesaa Damjan Polh je po današnjem sestanku z vladno stranjo za medije povedal, da kakršna koli preložitev sklenjenih sporazumov za Fides ne pride v poštev. Tako je odločil glavni odbor sindikata.

»Menim, da smo dovolj čakali, dovolj rokov je bilo, dovolj časa za vlado, da se organizira. Žal se je dogajalo, kar se je dogajalo, in mislim, da bi bil ta aneks dober obliž za nadaljnje sodelovanje in delo v tej obliki pogajanj glede zdravstvenega plačnega stebra,« je dejal.

Fides je namreč pripravil predlog aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, ki bi se uveljavil januarja. Aneks predvideva uvedbo novega delovnega mesta starejši zdravnik specialist ter popravo plačnih anomalij, ki jih je vlada ustvarila decembra lani, ko je "nekaterim kategorijam povečala plačo več kot drugim".

Na današnjem sestanku so za isto mizo prvič sedeli z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, ki je po Polhovih besedah dejala, da si ne želi konflikta. »Za ministrico je to nova tematika, treba je bilo razložiti določene zadeve, ki so se dogajale, ki jih ona ne pozna, vendar mi njena prisotnost vliva neko upanje, tudi zaradi tega, ker zastopa zdravstvo. In kot odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti si štejemo v čas čast, da bo prisotna na teh sestankih,« je še povedal.

Po sporazumu, ki sta ga Fides in vlada podpisala v začetku leta, bi moral biti do 1. januarja 2024 oblikovan zdravstveni plačni steber, sicer sporazum predvideva ločena pogajanja s Fidesom.