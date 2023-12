»Popolnoma nesprejemljivo in nedopustno, da bi medsebojne spore reševali na plečih zdravja ljudi,« so v izjavi za javnost poudarili na ministrstvu za zdravje To je po njihovih besedah povsem v nasprotju s poslanstvom javnega zdravstva, kamor sodi Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, in poslanstvom visokošolskega javnega zavoda Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, kamor sodi Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, ki prav tako opravlja zdravstveno dejavnost. »Je tudi v hudem nasprotju s poklicno etiko zaposlenih, ki sodelujejo v procesu zdravljenja,« so navedli.

»Kot razumemo, namerava UKC Ljubljana nasloviti na sodišče predlog za izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo naložilo izvajanje zdravstvenih storitev. Verjamemo, da bo sodišče pri presoji upoštevalo tudi vpliv na življenje in zdravje ljudi,« so dodali.

Kljub temu so inštitut ponovno pozvali, naj nadaljuje izvajanje zdravstvenih storitev, ki jih nujno potrebujejo bolniki, ki se zdravijo v UKC Ljubljana. Samo s takšno odločitvijo bodo izkazali ustrezen in odgovoren odnos, ki ga morajo vsi deležniki v procesu zdravljenja izkazovati do uporabnikov zdravstvenih storitev, so še sporočili z ministrstva.

Spor med institucijama izvira iz 43 milijonskega dolga UKC Ljubljana do fakultete, ki za klinični center izvaja mikrobiološke in patološke preiskave. UKC Ljubljana po drugi strani trdi, da dolga sploh ni, saj da fakulteta zaračunava previsoke cene storitev. Vodstvi medicinske fakultete in UKC Ljubljana sta se sicer sestali pred dnevi, kjer so stališča po besedah dekana fakultete Igorja Švaba »kar precej zbližali"« a do končnega dogovora ni prišlo.

Medicinska fakulteta je nato v četrtek zvečer odpovedala sestanek z vodstvom UKC Ljubljana, ki je bil načrtovan za danes. Kot so zapisali, so bili v takšno ravnanje primorani, saj da je bil odziv UKC na dogovorjeni predlog fakultete negativen in brez vsebinske obrazložitve. Medicinska fakulteta tako danes začenja tehnične priprave na prenehanje izvajanja storitev za UKC Ljubljana.

V kliničnem centru pa se medtem pripravljajo na možnost vložitve predloga za začasno odredbo, s katero bi sodišče ljubljanski medicinski fakulteti naložilo zagotavljanje storitev za UKC.

