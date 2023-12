#glosa Šale o Vladu

Mnogi smo se že znašli v tem neprijetnem položaju. Ko skušaš družbo očarati s svojim humorističnim talentom, s skrbno preverjenimi šalami, ki so nekoč že spravljale občinstvo v jok od smeha. Ob drugi priložnosti pa avtorski štosi iz nepojasnjenih razlogov nočejo zažgati, temveč zgolj pustijo neprijeten pookus. Prav to se je v ponedeljek pripetilo prvaku slovenskega humorja, mojstru več kot fer vicev Ladu Bizovičarju. Njegov sedemminutni komični monolog na račun Vlada Kreslina, ki ga je uprizoril na koncertu Izštekanih 10 v Kinu Šiška, po soglasnem poročanju medijev ni bil dobro sprejet. Občinstvo je komika izžvižgalo, češ da so bile njegove šale neprimerne.