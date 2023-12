#intervju Michael Kaeding, strokovnjak za evropske zadeve: Evropska unija državam prinaša več suverenosti, ne manj

Dobrega pol leta pred evropskimi volitvami, ki bodo potekale v začetku prihodnjega junija, so stranke v državah članicah že sredi priprav na volilno kampanjo. Evropsko unijo čakajo še ene nepredvidljive volitve, ko se bodo populisti v okoliščinah dveh vojn, ki se bijejo na dvorišču Evropske unije, z etabliranimi strankami spopadli za volilne glasove. V iztekajočem se mandatu evropskega parlamenta populisti v poslanskih vrstah niso dosegli kaj dosti. Zakonodajnega procesa proevropskih strank jim ni uspelo iztiriti. Zadnji volilni uspehi populistov v več evropskih državah – v Italiji, na Slovaškem in Nizozemskem, delno pa tudi na Poljskem in Švedskem, pa ob poletu populistov tudi v javnomnenjskih raziskavah v Avstriji in Nemčiji ponovno kažejo na to, da bo naslednja evropska volilna kampanja zahtevna.