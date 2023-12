I'll be missing you – Puff Daddy (1997), 2,25 milijona

Ameriški raper je s pomočjo pevke Faith Evans (1973) in skupine 112 posnel skladbo v spomin na kolega in moža Faith Evans, The Notorious B.I.G., ki je bil umorjen 9. marca 1997. Puff Daddy (1969) si je pomagal z veliko uspešnico skupine Police iz leta 1983 Every breath you take in jo predelal z različnimi elementi, ki si jih je sposodil denimo pri himni Alberta E. Brumleyja iz leta 1929 I'll fly away in Adagiu za godala Samuela Barberja. Skladba je bila enajst tednov na vrhu ameriške lestvice in prva v 15 državah sveta, tudi v Nemčiji.