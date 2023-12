Anamarija Lampič je še enkrat več dokazala, da sodi v sam tekaški vrh biatlonske karavane, še vedno pa se ni povsem spoprijateljila s puško. Očitno pa ji zelo leži tudi proga v Hochfilznu, kjer je že lanski premierni sezoni v biatlonu osvojila peto mesto.

Tokrat je na strelišču najprej zgrešila enkrat, stoje pa še dvakrat, v zadnjem krogu 7,5-kilometrske proge pa je nato z odlično pripravljenimi smučmi dala vse od sebe in z najhitrejšim tekom v karavani pridobila kar 16 mest.

Do novih točk je prišla tudi Polona Klemenčič z dvema zgrešenima streloma na 28. mestu, ki si je priborila tudi lepo izhodišče za zasledovanje. Mlada Lena Repinc je bila z dvema zgrešenima streloma 53., Živa Klemenčič pa s tremi 78. in se bo že pripravljala na nedeljsko štafeto.

Do menjave je prišlo tudi v vodstvu skupnega seštevka svetovnega pokala. Nemka Franziska Preuss zaradi okužbe s koronavirusom ni tekmovala, kar je za prevzem vodstva izkoristila danes 15. Francozinja Lou Jeanmonnot, le 12 točk pa zaostaja Tandrevold. Lampič je v skupnem seštevku napredovala na 21. mesto.

Štirje Slovenci v točkah, Fak 22.

Norvežan Tarjei Boe je zmagovalec moškega biatlonskega sprinta za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu. Na 10-kilometrski progi je za vsega 4,9 sekunde prehitel rojaka Sturlo Holma Laegreida in za 10 Šveda Sebastiana Samuelssona, ki pa je moral enkrat v kazenski krog. Med Slovenci je bil najboljši Jakov Fak na 22. mestu.

Slovenija je resda ostala brez vidne uvrstitve, zato pa dosegla soliden ekipni uspeh. Anton Vidmar je prikazal odličen tek in kljub dvema zgrešenima streloma zaostal za Jakovom Fakom le štiri sekunde, pa čeprav je slednji moral v kazenski krog le enkrat. A iz slovenskega tabora prihaja tudi novica, da Fak še ni popolnoma zdrav.

»Predvideval sem, da se na progi ne bom počutil najboljše. Vseeno sem poskusil izvleči iz sebe vse. Žal sem na streljanju leže enkrat zgrešil, čeprav sem se poskušal zbrati in oddelati kolikor dobro se je dalo. Na progi sem imel vzpone in padce. Imel sem dve krizi, ki pa sem jih poskušal prebroditi,« je po tekmi za SZS povedal Fak.

»Z nastopom nisem zadovoljen, saj 80-odstotni strelski nastop ni zadovoljiv. Za zdaj ne razmišljam o tem, da sem najbolje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu. Pomembno je, da grem iz tekmo v tekmo in prikažem svoje najboljše nastope, potem pa bom tudi sam zadovoljen,«"pa je tekmo videl Vidmar.

Točke sta z 32. in 37. mestom osvojila tudi Lovro Planko in Miha Dovžan in potrdila sobotno zasledovanje. Prav Planku se je dolgo obetala zelo visoka uvrstitev, saj je prvo streljanje opravil brez napake in bil na vmesnem času 10., stoje pa je zgrešil dva strela. Miha Dovžan je moral v kazenski krog enkrat.

»Vsi tekmovalci v točkah, kar pomeni zelo dober nastop. Bili pa smo boljši na progi kot na strelišču. Tekmovalci so tam delali napake, tako da je bilo zagotovo možno še več. Vseeno pa smo zelo pozitivni pred zasledovalno tekmo in tudi štafeto,« pa je tekmo ocenil trener Ricco Gross.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjem krogu, kjer je imel največ moči 35-letni Norvežan ter z vrha zrinil rojaka Laegreida. Vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala pa je zdaj prevzel Samuelsson, ki ima šest točk več kot Boe. To vsekakor obeta zelo zanimivo sobotno zasledovanje. Doslej vodilni Nemec Philipp Nawrath je osvojil le 34. mesto in zdrsnil na tretje mesto.