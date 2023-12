Družbena omrežja: Digitalna ogledala naših svetov

Presek različnih statističnih podatkov kaže, da je v Sloveniji trenutno nekaj več kot milijon in pol uporabnikov družbenih omrežij, kar pomeni 77,4 odstotka prebivalcev. Facebook je še vedno najbolj priljubljeno omrežje, a je v zadnjih letih ostal brez mladih, ki so odkrili in zavzeli snapchat in tiktok. Tako kot doslej se bodo tudi v prihodnje na trgu spletne komunikacije dogajale številne spremembe. Strokovnjaki pričakujejo, da bo prišlo do zatona velikih platform, pojavile pa se bodo številne manjše, ki bodo nagovarjale specifično občinstvo s podobnimi interesi in željami. Svoje bo naredila tudi umetna inteligenca. Kaj vse bo prinesla prihodnost, je nehvaležno napovedovati, mogoče je celo, da bodo družbena omrežja zavzela naše sanje.