Toda kmalu je prišlo veliko razočaranje, predvsem nad dejstvom, da je Fidel Castro po prevzemu oblasti leta 1959 postal trd komunist in tiste, ki se z njim niso strinjali, izključil iz svoje vlade. Njen dom na Kubi je v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja postal zatočišče protikomunistov, zato je Fidel posvaril sestro, naj se ne zapleta s črvi, kot je vlada imenovala tiste, ki so nasprotovali revoluciji. Kmalu zatem jo je žena brazilskega veleposlanika na Kubi prepričala, naj se sreča z uradnikom Cie. Juanita mu je takoj povedala, da ne želi denarja in da ne bo podpirala nasilja nad svojima bratoma ali drugimi, je pa pristala, da skrivaj prenaša sporočila. Na Kubi je vztrajala, dokler je bila njuna mati živa, saj je verjela, da jo je tako zaščitila pred popolno Fidelovo jezo, po mamini smrti leta 1963 pa se je zapletlo, zato je pobegnila s Kube. Nikoli več ni videla bratov, vedno pa je bila do njiju kritična: »Ne morem več ostati ravnodušna do tega, kar se dogaja v moji državi. Moja brata Fidel in Raul sta iz Kube naredila ogromen zapor, obdan z vodo. Ljudje so pribiti na križ mučenja, ki ga vsiljuje komunizem.« Fidel Castro je umrl leta 2016 v starosti 90 let, Raul pa je star 92 let in je upokojen. Najstarejši brat Ramon je umrl istega leta kot Fidel v starosti 91 let. Juanita je umrla v starosti 90 let v Miamiju v Združenih državah Amerike.