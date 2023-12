Šestletni čudežni otrok

Prestižna organizacija Mensa združuje najbolj oziroma nadpovprečno inteligentne ljudi z vsega sveta. Nazadnje so sprejeli šestletno deklico Declan Lopez iz New Jerseyja, ki ima inteligenčni kvocient na ravni Alberta Einsteina, kar pomeni, da je izjemno nadarjena. Njena mama Meachel Lopez je povedala, da so to prvič opazili, ko so bili s takrat 18-mesečno Declan na letališču: »Bili smo na potovanju in hčerka je nenadoma začela šteti v mandarinščini.«