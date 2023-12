Slovenske železnice so podobo sedanjih uniform uvedle po osamosvojitvi Slovenije, v letu 1994. Takrat je nastal tudi znan logotip Slovenskih železnic, ki si ga je zamislil arhitekt Nino Kovačevič.

»Na železnici imajo red predpisan tudi pri oblačilih, tako z uniformami zaposlenih, ki so v stiku s potniki, kot tudi za delovno osebje, ki ima predpisana ustrezna zaščitna oblačila. Slovenske železnice so celostno grafično podobo posodobile v letu 2021, v večini so bili elementi le malenkostno spremenjeni, modernizirani, v največji meri pa je sprememba vidna pri uniformah zaposlenih. Priročnik o Celostni grafični podobi ima skupaj preko 220 strani in nekaj čez 20 strani je namenjenih celostni podobi delovnih oblačil in uniform,« so zapisali.

Nove službene obleke so temno modre barve in vključujejo temno modre hlače ali krilo, belo srajco z modrimi dodatki v gumbih, ovratniku in rokavih, modri blazer in modro bundo iz nepremočljivega materiala z všito kapuco. Moški del uniforme je tudi svetlo modra kravata, ženski del uniforme pa je svetlo modra rutka s potiskom logotipa. V ovratniku in v rokavih je všita kontrastna tkanina z drobnim vzorcem v modrih kontrastnih odtenkih. Kontrolorji (spremljevalno osebje v vlakih) imajo tudi modro kapo, prometnice in prometniki pa rdečo kapo. Na vseh delih uniforme, razen na hlačah in krilu je vezen srebrni emblem logotipa Slovenskih železnic.

Poleg videza pomembna tudi udobnost uniform

»Nova podoba službenih uniform Slovenskih železnic prinaša modernejši in elegantnejši videz. In ker je pri poklicih prometnika, osebja za spremljavo vlaka in prodajalcih poleg videza ključno, da so oblačila udobna in praktična, je bilo to pomembno vodilo pri izbiri novih uniform. Nove uniforme so tako iz materiala, ki poleg udobja omogoča še praktično vzdrževanje. So v celoti pralna doma, v pralnem stroju, izdelanem za domače gospodinjstvo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Nekaj kosov petrolejsko zelene uniforme bo dobilo posebno mesto v Muzeju Slovenskih železnic v Ljubljani, ker hranijo bogato zgodovino uniform in drugih eksponatov zgodovine železnic na slovenskem ozemlju. V celotni skupini Slovenskih železnic tako pri svojem delu uporablja uniformo več kot 1000 zaposlenih.