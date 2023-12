Sodnica Andrejka Luznik je v izreku sodbe povedala, da je Grila oprostila, ker mu ni bilo dokazano kaznivo dejanje, saj ni prekršil nobenega zakona. Opravil je svoje delo, to je montažo stropnih stativov, in o tem obvestil dobavitelja medicinske opreme. Za to delo je bil tudi ustrezno usposobljen.

Napaka pri gradnji novogoriškega urgentnega centra je za sabo potegnila kar nekaj sprememb. Zagovornik obtoženega in danes tudi še ne pravnomočno obsojenega nadzornika Marjana Orla je povedal, da se je po tragediji tudi zaradi tega dogodka zaostrila gradbena zakonodaja, ki nadzornikom gradbenih projektov poslej dodeljuje bistveno več nalog in od njih pričakuje, da bodo osebno prisotni pri testiranjih pravilnega delovanja inštalacij.

Sojenje je sledilo dogajanju marca 2016, po nepričakovani smrti 52-letnega moškega v novem urgentnem bloku bolnišnice v Šempetru pri Novi Gorici. Čeprav njegove poškodbe niso bile tako hude, da bi bile usodne, je v bolnišnici umrl. Kasneje so ugotovili, da je iz cevi, na katero so ga priklopili v reanimacijski sobi, zaradi napake na inštalaciji namesto kisika izhajal dušikov oksidul oziroma smejalni plin.

Odločitev sodišča spoštujejo

V šempetrski Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca odločitev sodišča spoštujejo. Direktor bolnišnice Dimitrij Klančič je povedal, da je dogodek, ki je bolnišnico pretresel, botroval tudi temu, da bolnišnica veliko energije, dela in kadrov usmerja v zagotavljanje varnosti in kakovosti njihovega dela. Oddahnili so si, ko se je izkazalo, da napaka v ničemer ni povezana z zdravniškim delom, a vseeno poudarja, da dogodek ni bil prijeten za nikogar o udeleženih in bi moral biti za slovensko zdravstvo izziv, da k varnosti in kakovosti v zdravstvu pristopi z vso resnostjo in odgovornostjo. Klančič je potrdil je, da so od obsojenih, ki so sami priznali krivdo in v bolnišnici prostovoljno donirali sredstva, nakazila že prejeli. Vse prejete donacije so namenili za nakup novih bolniških postelj.

Krivdo sta že na predobravnavnem naroku priznala Boris Hočevar in Vili Batič, ki sta nadzorovala gradbena dela. Sodnica jima je izrekla po eno leto in deset mesecev zaporne kazni. Poleg plačila stroškov postopka sta šempetrski bolnišnici nakazala vsak po 20.000 evrov donacije. To je bila tudi ena od olajševalnih okoliščin, da sta dobila milejšo kazen.

Igor Zabret, ki je bil leta 2015 odgovoren za vodenje gradbenih del v urgentnem bloku, je bil na podlagi sporazuma o priznanju krivde obsojen na dve leti zapora. Poleg tega je moral opraviti več donacij bodisi v obliki denarja bodisi aparatur v skupni vrednosti 113.200 evrov v korist bolnišnic v Novi Gorici, Slovenj Gradcu in Murski Soboti.

Tožnikom bodo izplačali odškodnine