»Po Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) se bo redna uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja delno opravila že v januarju, in sicer za 8,2 odstotka. Upokojenci in prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo tako januarja prejeli za 8,2 odstotka višje prejemke. Uskladil se bo znesek pripadajočega prejemka za december 2023, pri tem pa se ne bo upošteval povečani del prejemkov v višini 1,8 odstotka, ki bo izplačan v decembru 2023,« so dodali v sporočilu za javnost.

Februarja se bodo uskladile tudi pokojnine in invalidska nadomestila

Na Zpisu trdijo, da se bodo februarja pokojnine in invalidska nadomestila redno uskladili po sistemskem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) z učinkom od 1. 1. 2024 dalje. Uskladil se bo znesek pripadajočega prejemka za december 2023, pri tem pa se ne bo upošteval niti povečani del prejemkov v višini 1,8 odstotka, ki bo izplačan v decembru 2023 niti delna uskladitev v višini 8,2 odstotka, ki bo izplačana v januarju 2024.

Pri izvedbi redne uskladitve pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v februarju 2024 bo izveden tudi poračun pripadajoče razlike za januar, skladno z ZIPRS2425, kar pomeni, da bo konec februarja izvedeno izplačilo, ki bo obsegalo:

februarski prejemek, pri katerem bo v celoti upoštevana višina redne uskladitve, in

poračun razlike za januar 2024 z upoštevanjem delno že opravljene uskladitve v višini 8,2 odstotka v januarju 2024.

Višina redne uskladitve še ni znana

»Trenutno ni mogoče podati točnega podatka o tem, kakšna bo višina redne uskladitve. Redna uskladitev pokojnin se namreč izvede na podlagi sklepa sveta zavoda, ki enkrat letno (v drugi polovici februarja) ugotovi višino redne uskladitve, upoštevajoč rast povprečne mesečne bruto plače (v deležu 60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin (v deležu 40 odstotkov) v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi SURS. Ker uradni podatki niso znani pred 15. februarjem v letu, v katerem se izvede uskladitev, je pričakovano višino redne uskladitve mogoče napovedovati zgolj v okvirnih odstotkih na podlagi razpoložljivih in nedokončnih podatkov,« so danes dopoldne še zapisali v sporočilu za javnost.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) se ukinja plačilo premij za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s 1. 1. 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek.

Upokojencem, ki imajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d. v. z., je zavod premijo nazadnje odtegnil ob izplačilu novembrskih pokojnin, saj se je premija plačevala vnaprej. Upokojencem, ki imajo sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje pri Triglav zdravstveni zavarovalnici, d. d., ali pri Generali zavarovalnici, d. d., pa bo zavod premijo za to zavarovanje nazadnje odtegnil konec decembra 2023 ob izplačilu decembrskih pokojnin.

»Z izplačilom januarskih pokojnin bo zavod začel z odtegovanjem obveznega zdravstvenega prispevka od pokojnin tistih upokojencev, za katere ni predvideno plačilo obveznega zdravstvenega prispevka iz proračunskih sredstev,« dodajajo.