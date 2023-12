Karavana moškega svetovnega pokala v alpskem smučanju je do prve tretjine decembra izpeljala le eno tekmo, slalom v Gurglu, ki se je končal s trojno avstrijsko zmago. Odpadle pa so tekme v Söldnu, Zermattu in Beaver Creeku, skupaj kar šest preizkušenj, štiri smukaške, superveleslalomska in veleslalomska. Temperature v Alpah so primerne za nadaljevanje svetovnega pokala, ki se bo z veleslalomom in slalomom nadaljeval jutri in v nedeljo v Val d'Iseru.

Sezono začenja Žan Kranjec, ki bo v veleslalomu branil skupno tretje mesto iz lanske sezone. Začetek sezone je bil v Söldnu slab, saj Kranjec na enem svojih najljubših terenov ni pokazal smučanja iz prejšnjih sezon, zanj celo dobra novica pa je bila, da je tekma odpadla sredi prve proge. »V Söldnu smo se lahko prepričali, da je vrag odnesel šalo. Žan na začetku sezone ni bil konkurenčen najboljšim veleslalomistom. Za nas je zvonil alarm že pred tekmo,« pravi glavni moški trener Klemen Bergant, ki je v nadaljevanju pogovora predstavil spodbudnejšo zgodbo.

Hvaležni Nemcem

Težave najboljšega slovenskega alpskega smučarja so se skrivale v opremi, saj se v lanski športni obutvi ni počutil dobro. Na voljo je imel devet parov obutve, z nobeno pa se ni znašel. Zakaj je bilo tako, ni bilo jasno nikomur, stvari z opremo pa so zelo kompleksne in kot pravi Bergant, so nerazumljive celo profesionalnim delavcem, ki so vsak dan na terenu. Po tekmi v Söldnu se je Kranjec odpeljal na Montebelluno, kjer ima tovarno obutve njegov proizvajalec Rossignol in kjer je rešil težavo. Očitno so s proizvajalcem našli skupni jezik, Kranjcu pa so izdelali povsem novo obutev. Smučanje na terenu po besedah glavnega trenerja kaže, da je Žan Kranjec povsem drug smučar, ki je ima znova prave občutke.

Tekmovalno negotovost pred prvo veleslalomsko tekmo sezone čutijo vsi tekmovalci, Vodičan pa se v Val d'Isere, kjer je v preteklosti že stal na zmagovalnem odru (lani je zaostal le za Marcom Odermattom in Manuelom Fellerjem), znova odpravlja optimističen. »V zadnjem obdobju smo trenirali na Južnem Tirolskem, v Pfeldersu, ki je vadbena baza nemške reprezentance. Nemcem smo lahko hvaležni, da so nas povabili na trening, kar smo izkoristili za dvakratni cikel štiridnevnih priprav. Tereni v Pfeldersu ponujajo vse, kar potrebuje vrhunski alpski smučar. So zelo raznoliki, od položnih do zelo težkih, kakršna je tudi denimo konfiguracija v Val d'Iseru. Ves čas smo lahko proge polivali z vodo, ki so nam jo dostavljali, kolikor smo je želeli. To smo lahko delali zato, ker je smučišče do 19. decembra zaprto za rekreativno smučanje, vreme pa je za ta letni čas idealno. Izpostavil bi še zelo ugodno ceno za najem terenov v primerjavi z nekaterimi drugimi smučišči po Evropi. Upam, da bomo lahko Nemcem vrnili uslugo s treningom v Kranjski Gori,« je med potjo iz Italije v Francijo razlagal Bergant.

V devetih dnevih v Franciji in Italiji kar trije veleslalomi

Po odpadli tekmi v Söldnu je slovenska reprezentanca v tehničnih disciplinah trenirala v Leviju. Na Finskem je izkoristila odlične razmere, Kranjec pa je v Skandinaviji preživel kar enajst dni. Tijan Marovt in Štefan Hadalin sta se vrnila v Evropo štiri dni prej, ker sta tekmovala na avstrijskem Tirolskem. Zadnji sklop treningov pa je slovenska reprezentanca opravila v Pfeldersu. V nadaljevanju sezone bo veleslalomski mini vrhunec. V razmaku devetih dni si bodo sledili kar trije veleslalomi, saj bosta po Val d'Iseru 17. in 18. decembra še dve vezani preizkušnji v Alti Badii, kjer je Kranjec na znameniti progi Gran Risa v Dolomitih že trikrat stal na zmagovalnem odru, a nikoli višje kot na najnižji stopnički.

Sobotnemu veleslalomu bo sledil nedeljski slalom, kjer je Slovenija na prvi preizkušnji sezone ostala brez točk svetovnega pokala. »Tijan Marovt na treningih smuča dobro, njegova glavna težava pa je, da takšnega smučanja ne prenaša na tekme. Premik bo moral storiti, če bo želel postati boljši alpski smučar. Res je, da nosi visoko startno številko, a se je mogoče tudi z njo prebiti med najboljšo trideseterico,« je odločen Klemen Bergant. Spomnimo še, da bo rdečo majico na prvi veleslalomski tekmi nosil Marco Odermatt, na slalomski pa je ne bo Lucas Braathen, ki je tik pred začetkom sezone pri vsega 23 letih sklenil športno pot.

Ilka Štuhec znova med peterico Potem ko je na prvem treningu smuka v Sankt Moritzu slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec zasedla drugo mesto, a zgrešila vratca v spodnjem delu proge, je bila včeraj na drugem treningu peta (za zmagovalko treninga je zaostala za 51 stotink). Najhitrejša je bila Avstrijka Nina Ortlieb (1:29,21). Preseneča drugo mesto Američanke Mikaele Shiffrin (+ 0,19), pred Mariborčanko pa sta se uvrstili še Italijanka Sofia Goggia (+ 0,39) in Avstrijka Mirjam Puchner (+ 0,39). Danes bo v Sankt Moritzu prvi superveleslalom sezone, v soboto bo smuk, v nedeljo pa še en superveleslalom. Vse tekme bodo ob 10.30.

Spored v Val d'Iseru Jutri, veleslalom za moške (prva proga ob 9.30, druga ob 13. uri): od Slovencev bosta na startu Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Nedelja, slalom za moške (prva proga ob 9.30, druga ob 12.30): od Slovencev bosta na startu Tijan Marovt in Štefan Hadalin.