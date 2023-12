Osebnost leta revije Time – Taylor Swift: Glasbenica, ki povzroča potrese

Revija Time vsako leto v začetku decembra objavi, kdo je njihova osebnost leta. To so navadno politiki, predsedniki, kraljice ali aktivisti, kot je bila denimo Greta Thunberg leta 2019. Letos pa se je prvič zgodilo, da so za osebnost leta razglasili pop pevko – Taylor Swift, ki je mirno pometla z ruskim in kitajskim predsednikom, ki sta bila tudi med nominiranci.