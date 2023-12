»Sovražnik je danes popoldan napadel eno od termoelektrarn na območju blizu fronte, ki je bila zaradi obstreljevanja resno poškodovana,« je sporočilo ukrajinsko ministrstvo za energijo. Ni navedlo, katera elektrarna je bila napadena, je pa sporočilo, da je napad povzročil začasno pomanjkanje električne energije v omrežju.

Poleg tega je pozvalo prebivalstvo, naj racionalno in varčno porablja električno energijo, še posebej sredi dneva - v času največjih obremenitev.

Ukrajinski premier Denis Šmihal je v objavi na družbenih omrežjih zapisal, da k motnjam pri oskrbi z elektriko prispevajo tudi nizke temperature, izredna popravila na infrastrukturi in pomanjkanje sončne energije v Ukrajini. »Vlada in energetski sektor pozivata vse, naj zmanjšajo porabo električne energije, zlasti med 9. in 19. uro,« je dodal.

Ukrajinske oblasti sicer že več mesecev opozarjajo, da Rusija namerava znova izvajati sistematične napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, enako kot minulo zimo. Sosednje države in druge članice EU so ob tem v Kijevu pozvali, naj Ukrajini priskočijo na pomoč z uvozom električne energije.