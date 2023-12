Na Konferenci trajnostnega menedžmenta so podelili certifikate green star, ki jih je prejelo 35 podjetij iz različnih panog iz vse Slovenije. Vsa podjetja, ki so vstopila v postopek certificiranja, skupno zaposlujejo skoraj 33.000 ljudi in imajo kumulativno več kot 6,5 milijarde čistih prihodkov. V CER, partnerstvu za trajnostno gospodarstvo, ocenjujejo, da bodo vsa vključena podjetja postopek certificiranja končala do konca leta.

V primerjavi z letom 2022 je zanimanje za pridobitev certifikata green star zraslo za kar 150 odstotkov. To v organizaciji CER razumejo kot znamenje, da se ob napovedih o ohlajanju gospodarstva podjetja zavedajo nujnosti zelenega prehoda za nadaljnjo rast ter obvladujejo prednosti, ki jih prinašata trajnostno poslovanje in program za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora. »V CER zagovarjamo, da se morajo podjetja primarno ukvarjati z ukrepanjem za zmanjševanje emisij iz lastnega poslovanja in lastnih vrednostnih verig. Z ogljičnim kreditom in izravnavami ogljičnega odtisa (offset) se ne ukvarjamo. Med našimi člani smo že zaznali primere podjetij, ki so uporabljala izravnave ogljičnega odtisa, a so od tega odstopila, saj so spoznala, da to ni ustrezen ali odgovoren instrument za blaženje podnebnih sprememb. K podnebnemu ukrepanju podjetja spodbujamo predvsem skozi certificiranje green star. Postopek pridobitve certifikata green star podjetja spodbuja, da si zadajo konkretne ambiciozne cilje in temu prilagodijo svoje delovanje. Podjetja v postopku izbirajo ustrezne ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev, ki vključujejo neposredno zmanjševanje emisij in drugih negativnih vplivov na okolje. Vsa podjetja, ki so se odločila za postopek certificiranja green star, poročajo o napredku tako glede ozaveščenosti kot tudi postavljanja ciljev in izbiranja trajnostnih aktivnostih,« dodaja Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER.