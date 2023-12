Nekaj pred 22. uro so namreč policisti na območju Čateža ob Savi ustavljali voznika avtomobila romunskih registrskih oznak. Voznik njihovih znakov ni upošteval, ampak je s pospešeno hitrostjo odpeljal naprej po avtocesti.

Policisti so se zapeljali za njim, ga skušali ustaviti, a jim je voznik to preprečeval s hitro in vratolomno vožnjo, med katero je dosegel hitrost tudi do 180 kilometrov na uro. Pri predoru Leščevje so zato policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil stinger, ki je na vozilu preluknjalo pnevmatike. Voznik je avtomobil ustavil in peš pobegnil neznano kam. Policisti ga še vedno iščejo, do zdaj so si pomagali tudi z vodniki službenih psov in helikopterjem.

Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je pobegli voznik v avtomobilu prevažal pet Iračanov, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Postopki z njimi še potekajo.

Danes ponoči pa so policisti v Drašičih pri Metliki ustavili voznika italijanskih registrskih oznak. V njem je 28-letni Ukrajinec prevažal štiri Turke. Odvzeli so mu prostost, mu zasegli avtomobil in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki z migranti še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.