»14-letno dekle je v šolo prineslo strelno orožje, s katerim je streljala na sošolce. Zaradi tega sta umrli dve osebi, ena od njiju je bila strelka, pet pa je ranjenih,« je pojasnil preiskovalni odbor. Dodal je, da se je incident zgodil na gimnaziji izven središča Brjanska.

Po poročanju ruskih medijev so dekličinega očeta pridržali in privedli na zaslišanje, preiskali pa bodo tudi stanovanje, kjer je najstnica živela. Po poročanju medijev je poleg orožja imela pri sebi tudi nož z dolgim rezilom.

Guverner regije Brjansk Aleksander Bogomaz je medtem streljanje označil za strašno tragedijo. Napovedal je temeljito preiskavo, ki bo pokazala, kako je štirinajstletnica sploh lahko prišla do orožja in ga prinesla v šolo.

Strelski napadi so bili v Rusiji, ki ima strogo zakonodajo o lastništvu orožja, do predlani razmeroma redki. V zadnjih dveh letih pa je državo pretreslo več šolskih strelskih pohodov: leta 2021 je 19-letnik v Kazanu ubil devet ljudi, istega leta je nato 18-letnik v streljanju na univerzi v Permu ubil šest ljudi in ranil 47, lani septembra pa je 34-letni strelec v šoli v centralni Rusiji ubil 18 šolarjev.