V strelskem pohodu na univerzi v Las Vegasu trije mrtvi, tudi napadalec

Napadalec s strelnim orožjem je v sredo v prostorih univerze Nevada v Las Vegasu ubil tri osebe, eno pa hudo ranil. Strelski pohod so prekinili policisti, ki so napadalca ubili. Motiv za napad še ni znan. Tožilci so medtem vložili obtožnico zoper odgovornega za torkov strelski pohod v Teksasu, v katerem pa je bilo ubitih šest ljudi.