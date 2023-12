Levičarke v zrelih letih in mahničevske travme

Ni edina neumnost, ki jo je kdaj o ženskah ali migrantih izrekel kakšen politik. In še zdaleč ne edina, ki jo je javno izrekel poslanec SDS, stranke pestrih oblik sovraštva, Žan Mahnič. Ne dvomim, da se bo član SDS in donedavni predsednik njenega sveta Anže Logar nanjo odzval in jo obsodil, nekdanji predsednik Pahor pa bo na veselih srečanjih s predstavniki SDS v Novi Gorici glasno okaral Janeza Janšo zaradi nespodobnega početja svojega poslanca. Pahor je namreč, kot vemo, do žensk izjemno spoštljiv. In s kakšno mislijo je Slovence in Slovenke razsvetlil Žan Mahnič?