Videoposnetki za daljše življenje aparatov

Pod okriljem družbe Zeos je s ciljem spodbujanja podaljševanja življenjske dobe električnih in elektronskih aparatov nastalo 100 videoposnetkov, ki predstavljajo navodila za vzdrževanje, uporabo in popravilo aparatov. Serija videoposnetkov z naslovom Itak, da se da je most med pristopom naredi sam in strokovnim servisiranjem, kar oboje prispeva k bolj trajnostni in funkcionalni rabi aparatov.