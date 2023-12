Podobna krčenja bodo na radiu, kjer naj bi na Valu 202 porezali najodmevnejše oddaje, kot so legendarni Izštekani in Zapisi iz močvirja, pa tudi zelo odmevno oddajo za mlade Rožnata dolina in kolumno Jajca Anje Zag Golob. Na prvem radijskem programu pa naj bi se odpovedali oddaji V nedeljo zvečer, ki je ena najbolj antologijskih oddaj v zgodovini slovenskega radia.

No, za nacionalne radijske programe ne vemo, kaj bodo predvajali po rezih. Za nacionalne televizijske programe pa smo prepričani, da bo na ekranih od jutra do večera kraljevala ena in edina Herta Kosmina.