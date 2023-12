Najhitrejša je bila Švedinja Michelle Coleman s 23,52, srebro je osvojila Francozinja Beryl Gastldelo s 23,71, bron pa Danka Julie Kepp Jensen s 23,89. Pod mejo 24 sekund se je spustilo kar pet plavalk, blizu pa je bil tudi plavalka Olimpije, ki je imela nekoliko ponesrečen vhod v obrat.

»Želja je bil izid pod 24 sekundami, zato zadovoljstvo ni popolno. Malce se je zapeljala v obrat, sicer pa plavala super. Neža je spet dosegla državni rekord in šesto mesto v Evropi. V taki disciplini je to zelo velik uspeh,« je finale pokomentiral trener Tomaž Torkar.

Ob koncu programa je 23-letna Ljubljančanka rekordno nastopila še na 100 m mešano in z 58,78 prvič v karieri prebila mejo 59 sekund ter se v finale uvrstila s četrtim časom. Prepričala je predvsem na zadnjih 25-metrskih v prostem slogu.

Razred zase je bila Francozinja Charlotte Bonnet s 57,95, glavni tekmici Klančar za odličje pa bosta Francozinja Beryl Gastaldello (58,64) in Švedinja Louise Hansson (58,75).

S kančkom sreče si je finale na 200 m delfin priplavala tudi Mariborčanka Katja Fain, ki je bila z 2:08,48 precej hitrejša kot v kvalifikacijah. Ure so ji v polfinalu sicer namerile deveti izid, po dolgem pregledu posnetkov pa so sodniki diskvalificirali Britanko Keanno Macinnes in ples stotink v Otopeniju se je končal po slovenskih notah.

Za prvi evropski rekord na prvenstvu je ob zmagi na 100 m delfin poskrbel Švicar Noe Ponti z dosežkom 48,47. Rekord Rusa Jevgenija Korotiškina iz leta 2009 in visokotehnoloških kopalk je popravil za stotinko sekunde. »Kakšen večer. Saj ne vem, kaj naj rečem. Imel sem svojo taktiko in očitno se je izšla. Hvala tudi fantom v vodi. Če te kdo preganja, si še hitrejši,« je po tekmi dejal novi rekorder.

Na 100 m prsno si je prvi naslov v karieri priplavala mlada, še ne 17-letna Estonka Eneli Jefimova, ki je bila boljša od leto starejše favorizirane Italijanke Benedette Pilato. Moško tekmo na 50 m hrbtno je dobil Francoz Mewen Tomac, ki se je z 22,84 edini spustil pod 23 sekund. Franciji je zlato na 800 prosto priplavala naturalizirana Rusinja Anastasija Kirpičnikova.

Napeto bo v slovenskem taboru tudi v četrtek. Popoldan sta že napovedana dva finala. Dopoldan pa se bo Neža Klančar najprej predstavila v predtekmovanju na 100 m prosto, ob koncu jutranjega programa pa bo nastopila še slovenska ženska štafeta na 4 x 50 m mešano.