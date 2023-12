V začetku novembra je občanka opozorila na stanje hotela Pošta na Jesenicah in občini posredovala fotografije, ki kažejo, da se je na objektu ob zadnjem deževju udrla streha. Ker je stavba v zasebni lasti, je občina lastnike ponovno obvestila o slabem stanju in jih pozvala k sanaciji. Prav tako je občina v drugi polovici novembra 2023 nevarno gradnjo prijavila pristojnemu inšpektoratu v Kranju.

Občane skrbi za varnost

Občani sicer že lep čas opozarjajo na stanje, v katerem je zgradba, saj jih skrbi za varnost mimoidočih in v bližini parkirane avtomobile. Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) je po prijavi marca letos, da veter raznaša dele ometa te stavbe, del javne površine zaščitil z zaporo. Zaradi propadajoče stavbe je bil namreč ogrožen promet na javni cesti.

Kot so nam povedali na jeseniški občini, je MIR zoper vse lastnike objekta uvedel prekrškovne postopke. »Stanje je bilo po naših ukrepih sanirano v tolikšnem obsegu, da ni bilo več neposredne nevarnosti za javni promet,« so pojasnili predstavniki redarstva. Spomladi so na občini tudi prejeli številna vprašanja o tem, kaj se dogaja z napovedanim nakupom zgradbe, za katero se zanima občina, ki bi tam uredila parkirne površine. Trenutno je stavba hotela Pošta v lasti osmih lastnikov, ki so bili stavbo tudi pripravljeni prodati, zato je Občina Jesenice leta 2021 v svojem proračunu zagotovila sredstva za odkup. A nakup nepremičnine ni bil realiziran, ker je eden od solastnikov v tem času umrl, med ostalimi solastniki in novim dedičem pa (še) ni soglasja glede prodaje.

»Občina Jesenice je za nakup nepremičnine po ureditvi premoženjskopravnih zadev še vedno zainteresirana, saj bi z nakupom in rušitvijo objekta pridobila površino za ureditev mirujočega prometa v Centru II. Prostor (skupaj s sosednjo prosto parcelo v občinski lasti) bi se namreč namenil za gradnjo garažne hiše, s katero bi pridobili parkirna mesta, del sedanjih (zunanjih) parkirnih mest pa bi potem lahko ukinili in prostor uredili kot mestni parter, ki bi bil prvenstveno namenjen pešcem. Območje bi postalo privlačnejše, niz hiš od Tramšakovega parka do Kosove graščine pa bi lahko bolj kakovostno predstavili kot del naselbinske dediščine mesta,« so še dejali na občini.

