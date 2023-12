Analitiki so v začetku tedna nestrpno pričakovali prve rezultate nakupovalnega maratona. Po podatkih podjetja Adobe naj bi Američani na »črni petek« oziroma Black Friday preko spleta zapravili 9,8 milijarde dolarjev, kar je 7,5 odstotka več kot lani in približno 2 odstotka več od pričakovanj analitikov. Na »spletni ponedeljek« oziroma Cyber Monday pa naj bi ameriški potrošniki na spletu zapravili 12,4 milijarde dolarjev, kar je 9,6 odstotka več kot v lanskem letu. Podatki torej kažejo, da so potrošniki v ZDA dobro razpoloženi, kar vliva optimizem tudi za zadnji mesec leta. V preteklem tednu se je le dober mesec pred svojim stotim rojstnim dnem poslovil Charlie Munger, desna roka in eden najtesnejših svetovalcev svetovno znanega investitorja Warrena Buffetta. Z Buffettom sta več kot odlično sodelovala zavidljivih 60 let.

Ne mine teden, da se ne govori o Elonu Musku, Tesli ali omrežju X. Novice pa so, kot po navadi, tako dobre kot tudi slabe. New York Times je poročal, da naj bi zaradi antisemitskih objav Muska veliki oglaševalci, med katerimi so Microsoft, Coca Cola, Disney, Apple, Airbnb in drugi, prekinili z oglaševanjem na omrežju X. Kot odgovor na to novico je Musk nemudoma obiskal Izrael. Malo dlje pa smo morali Elona Muska čakati z njegovim futurističnim električni poltovornjakom. Kar štiri leta nazaj je Musk obljubljal poltovornjak nenavadnih oblik za 40 dolarskih tisočakov. Začetek proizvodnje so nekajkrat prestavili, sedaj pa je stekla in Tesla že pobira naročila za omenjeno vozilo, večina dobav pa naj bi se začela v sredini leta 2025. Ne le, da je vozilo na trg prišlo kasneje, tudi dražje bo. Najcenejša izvedenka bo zaradi inflacije stala 60 tisočakov, vozila z močnejšo baterijo in večjim dosegom pa bodo v rangu od 80 do 100 tisoč ameriških dolarjev. Seveda so naredili tudi odličen predstavitveni dogodek, v katerem najmočnejša izvedenka vozila, imenovana »kiberpošast«, pospešuje hitreje kot kultni Porsche 911. Z oglasom stavijo predvsem na mlajše kupce.

Za konec tedenskega pregleda pa še novice z domačega borznega parketa. Delničarji družbe Cinkarna so imeli slab teden, saj cena delnice teden zaključila 10 odstotkov nižje, potem ko je družba poročala slabše poslovne rezultate prvih devetih mesecev leta. Prihodki so znašali 136 milijonov evrov in so v primerjavi z istim obdobjem lani upadli za 27 odstotkov, čisti dobiček v prvih devetih mesecih pa znaša 7,2 milijona evrov ter je upadel za 82 odstotkov. Na drugi strani so se lahko veselili delničarji Nove Ljubljanske banke, saj je tečaj delnice v zadnjem mesecu pridobil 12 odstotkov. Višje so ga ponesli dobri poslovni rezultati in v prejšnjem tednu najavljen prevzem lizinške družbe Summit Leasing.