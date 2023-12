Glavni urednik Timea Sam Jacobs je dejal, da je ameriška pop ikona »redka oseba, ki je hkrati ustvarjalka in junakinja svoje zgodbe«, in dodal, da je Taylor Swift »našla način, kako preseči meje in biti vir svetlobe«. V izboru revije je premagala ostalih osem kandidatov za naslov, med njimi kitajskega predsednika Xi Jinpinga, Vladimirja Putina, Barbie ter hollywoodske zvezdnike.

Ameriška pevka je imela statis superzvezdnice že pred letom 2023, njena kariera pa je dosegla nove višine po zaslugi turneje Eras. Povpraševanje po vstopnicah je bilo tako veliko, da je zrušilo spletni portal podjetja Ticketmaster, zaradi česar je ameriški senat celo sprožil zaslišanje o njegovi poslovni praksi. Oboževalci brez vstopnic so se zbirali na parkiriščih, v Seattlu pa so njeni koncerti povzročili seizmično aktivnost, enakovredno potresu z magnitudo 2,3.

»Zdi se mi kot prelomni trenutek moje kariere, ki se je zgodil pri 33 letih,« je Swiftova povedala za Time. »In prvič v življenju sem bila psihično dovolj trdna, da sem sprejela vse, kar pride s tem.«

Izjemno uspešni letošnji nastopi so sledili obdobju, ko so jo mnogi v ZDA kritiziralii zaradi njenih stališč do feminizma in politike. Potem ko je nastopila proti Donaldu Trumpu in zagovarjala pravico do splava, se je z albumoma Folklore in Evermorev času pandemije odločila za kreativno spremembo, v kateri je prikazala bolj organski, indie-folk pristop k pisanju pesmi kot pa country-pop, ki jo je proslavil. Svojo vrnitev je pevka utrdila lani z zbirko pop pesmi Midnights, k po njenih besedah temelji na mislih, ki ji ponoči ne dajo spati. Sliši se neverjetno, a tudi druga in tretja najbolj prodajana plošča leta v ZDA sta njena izdelka - Midnights in Speak Now.

Milijarderka zgolj po zaslugi glasbe

Prejšnji mesec je poslovna publikacija Bloomberg zvezdnico razglasila za milijarderko, in njeno neto vrednost ocenila na 1,1 milijarde dolarjev. Status milijarderja so doslej doslegli le še trije glasbeniki - Rihanna, Beyoncé in Jay-Z, pri čemer pa je Swiftova prva, ki je dosegla ta mejnik zgolj z glasbo, medtem ko bogastvo njenih tekmecev vključuje tudi poslovne podvige v modi, lepotnih izdelkih in hi-fi opremi.

Swiftova, ki je trenutno na zasluženem odmoru, bo februarja nadaljevala tuenejo Eras v Aziji in Avstraliji, v Evropo pa prihaja maja, V novem letu bo izdala tudi ponovno posneto različico svojega albuma Reputation. Njena odločitev, da ponovno posname vseh svojih prvih šest albumov, je prišla po tem, ko je njena stara založba Big Machine leta 2019 prodala njene posnetke glasbenemu mogotcu Scooterju Braunu, ta pa jih je pozneje prodal neki investicijski družbi.

Zvezdnica je za Time spregovorila tudi o svoji cvetoči romanci z zvezdnikom ameriškega nogometa Travisom Kelcem. Par je prišel na naslovnice septembra, ko so Swiftovo opazili s Kelcejevo mamo na eni od njegovih tekem