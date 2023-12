Sin vzel mami življenje?

Policisti so bili v torek popoldne obveščeni, da je bila v enem izmed stanovanj na območju Kočevja najdena mrtva 67-letna ženska. »Vzrok in čas smrti še nista potrjena in sta predmet nadaljnje kriminalistične ter forenzične preiskave. V povezavi s tem so policisti zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo odvzeli prostost 40-letnemu osumljencu, ki je z oškodovanko v sorodstvenem razmerju,« je sporočil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic. Po naših podatkih je osumljeni sin pokojne 67-letnice, poškodbe pa ne kažejo na uporabo strelnega orožja ali noža. »Kriminalisti opravljajo ogled kraja zavarujejo dokaze in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah smrti, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Ko bo znanih več okoliščin bomo naše obvestilo dopolnili,« so še sporočili s policije. x pk