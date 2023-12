Poročilo je po mnenju Zvoneta Černača iz SDS nepopolno in ga ni mogoče obravnavati. Niso namreč dobili odgovora na vprašanje, ali so glasovalne naprave delovale. »Zmede pa ni povzročila opozicija«, ampak poslanci koalicije, ki so večkrat vstavili in izvlekli glasovalne kartice med glasovanjem, je dejal.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je dejal, da bodo odgovor podjetja Bosch, ki je proizvajalec naprav, dobili čez nekaj tednov in mesecev. »Nobeden od poslancev Svobode se kartice med glasovanjem ni dotaknil,« je zatrdil.

V NSi bodo počakali na poročilo proizvajalca glasovalnih naprav. Menijo, da je prav, da se zadeve razjasnijo tudi zaradi nadaljnjih glasovanj, je dejala Iva Dimic, ki je nadomeščala vodjo poslanske skupine NSi Janeza Ciglerja Kralja. Slabo luč na DZ pa je po njenem mnenju vrglo tudi tudi opravičevanje določenih poslancev javnosti po prvem glasovanju.

Vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec je dejal, da iz poročila jasno izhaja, da je prišlo do dogodkov na štirih pozicijah, ki so povezane v nekakšne klastre in vplivajo na vse ostale glasovalne naprave, ki so na istih linijah. Meni tudi, da je poročilo korektno, pod njega so podpisani štirje predstavniki institucij, pripravljal ga je tudi zunanji izvajalec.

Preberite: DZ: Tehnična napaka ostaja nepojasnjena

Tudi generalna sekretarka DZ Uršula Zore Tavčar je izpostavila, da je poročilo jasno. »Morda si lahko tudi predstavljamo, kako prihaja do takih stvari. Če vzamemo računalnik, USB-ključek, prenašamo podatke, pa potem malo ključek vtikamo in iztikamo, pa verjetno se tudi vsi podatki ne prenesejo ustrezno,« je ponazorila.

Tudi zakonodajno-pravna služba DZ je potrdila, da informacijski sistem pri konkretnem glasovanju ni deloval pravilno, ker sta bila prikazana dva različna rezultata glasovanja, kar je razvidno tudi iz poročila. S tem je nastala pravna situacija, ko je bilo treba glasovanje ponoviti.

In še: Blazno resno o kozmičnih žarkih