Brazilska policija je v torek na svoji spletni strani sporočila, da je podjetje s sedežem v Asuncionu v Paragvaju uvozilo več tisoč pištol, pušk in streliva, ki ga je kupilo od različnih evropskih proizvajalcev s sedežem na Hrvaškem, Češkem, v Sloveniji in Turčiji. Paragvajsko podjetje je z orožja odstranilo serijske številke in ga preprodalo skupinam posrednikov na paragvajsko-brazilski meji. Slednji pa so ga prodali glavnim kriminalnim združbam v Braziliji.

V sklopu obsežne policijske akcije so v Paragvaju po poročanju ameriške ABC News prijeli najmanj 13 ljudi. Med njimi tudi visokega časnika paragvajske vojske, ki je nekoč vodil paragvajskega urada za nadzor nad uvozom ter distribucijo orožja in streliva Dimabel. Ta urad sice sodi v okvir paragvajskih oboroženih sil. Zaradi suma neposrednih stikov s tihotapci orožja so prijeli še bivšega poveljnika paragvajskih letalskih sil, generala Artura Gonzaleza. Policija išče tudi direktorja omenjenega podjetja v Paragvaju, ki je uvozilo orožje. Gre za argentinskega poslovneža.

Aretacije je policija izvedla v okviru najmanj 20 racij v Paragvaju in 20 v Braziliji. Racijo so izvedli tudi v ZDA v zvezni državi Kansas. Preko ZDA naj bi sicer vpleteni domnevno prali denar.

V preiskavi so ugotovili, da so bili vojaški častniki »v zameno za znatne vsote denarja« vpleteni v hitro izdajo dovoljenj za uvoz orožja, spreminjanje dokumentov tako, da so bili v skladu z zakoni o strelnem orožju, kot tudi v izdajo dovoljenj za nezakonito prodajo orožja, so sporočili iz paragvajskega sekretariata za boj proti drogam.

Brazilska policija ocenjuje, da je podjetje od začetka preiskave leta 2020 v Paragvaj uvozilo približno 43.000 kosov orožja v vrednosti okoli 225 milijonov evrov.