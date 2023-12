Kot nam je pojasnil vodja sindikalnih pogajalcev Jakob Počivavšek, se bodo zbrali ob pol dvanajstih na Trgu republike, od tam pa krenili pred vlado na Gregorčičevo, kjer se bo točno opoldne shod uradno začel.

Pričakujejo okoli 500 udeležencev, posebne zapore prometa niso napovedane. Govorci bodo iz vrst sindikatov, poleg Počivavška med drugimi Frančišek Verk, Gorazd Kovačič in David Švarc. Z vladne strani sogovornikov niso vabili, pravi Počivavšek, bo pa shod potekal v času seje vlade, ki se jutri sicer začne ob 13. uri, tako da se ministri protestnikom najbrž ne bodo mogli izogniti.

O zahtevah sindikatov smo poročali 17. novembra, ko je padla odločitev za jutrišnji shod. Kot prvo zahtevo so navedli odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah na način, da se uvrstitve delovnih mest v javnem sektorju povišajo za šest plačnih razredov glede na uvrstitve v dogovoru iz leta 2018 in še dodatno tam, kjer se je vlada k temu zavezala v pisnih dogovorih. Druga zahteva pa je implementacija novega plačnega sistema, vključno s plačno lestvico, na kateri se prvi plačni razred začne na ravni minimalne plače, z začetkom najkasneje s 1. januarjem 2025 in zaključkom najkasneje do 30. junija 2026, pod pogojem, da se plačna lestvica v letu 2024 uskladi z inflacijo.

Podporo protestu in zahtevam sindikatov javnega sektorja izrazili tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.