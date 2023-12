S tem receptom se lahko poslovite od suhega, čisto nič okusnega pečenega piščanca. Da piščanec med peko ostane lepo sočen in res neubranljiv, poskrbi solna marinada. Piščanca vsaj 15 minut namakamo v soljeni vodi in to je čisto vsa umetnost!

Piščancu družbo dela božanska česnova omaka. V omaki je belo vino, stopljeno maslo, malo limoninega soka, svež ali sušen timijan in veeeeliko strokov česna. Morda res zgleda malo nenavadno, ampak okus je božanski. Oster in skoraj pekoč okus surovega česna se med namakanjem v omaki in peko v pečici spremeni v sladke, mehke male grizljajčke. Res neverjetno, kako je pečen česen pravo nasprotje surovemu. Ne le, da je omaka zaradi česna res božanska, česen je tudi zdrav in res zdrav. Zato naj vas res ne bo strah uporabiti veliko česna.

To jed postrezite le z odličnim kruhom, s katerim pomazite omako do zadnje kapljice in skledo solate. Odlično bi bilo tudi z rižem, njoki, špageti, kuskusom … V tem receptu je priloga pire in pečen brokoli. Pire je pripravljen iz gomolja zelene. Skupaj s pečenim brokolijem je odlična priloga piščancu. Seveda lahko brez skrbi pripravite kar pire s krompirjem.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 3 osebe)

Sestavine za hitro marinado za sočnost piščanca po peki:

0,5 l vode

40 g soli

Sestavine za omako:

3 piščančji fileji

80 ml belega vina

40 g stopljenega masla

2 žlici limoninega soka

1 žlička sušenega timijana

30 strokov česna

sol, poper po okusu

Sestavine za pire iz gomolja zelene:

1 srednje velik gomolj zelene

približno 0,5 l mleka

sol

1 zelo majhen ščepec muškatnega oreščka

približno 50 g masla

Sestavine za pečen brokoli:

250 g brokolija

1/2 žličke mletega česna ali 2 stroka svežega naribanega česna

1/2 žličke soli

2 žlici olivnega olja

1/2 žličke popra

Ostale sestavine:

svež peteršilj

čilijevi kosmiči (neobvezno)

PRIPRAVA

Najprej pripravite marinado, da bo piščanec med peko ostal lepo sočen. V skledo zlijte mlačno vodo. Dodajte sol in res dobro premešajte, da se sol stopi. Nato v soljeno vodo položite piščančje fileje in pustite, da se marinira vsaj 15 minut. Vmes pripravite ostalo zelenjavo. Če nameravate piščanca marinirati dlje, ga pokrijte in postavite v hladilnik. Marinirate ga lahko vse do šest ur.

Pečico segrejte na 230°C.

V kozico zlijte stopljeno maslo, vino in limonin sok, dodajte timijan in dobro premešajte. Dodajte olupljene stroke česna in premešajte.

Piščanca vzemite iz marinade, ga splaknite pod tekočo vodo in obrišite s papirnato brisačo. Položite ga v pekač, prelijte z omako s česnom in poskrbite, da so stroki česna okoli piščančjih filejev in ne na vrhu. Piščanca dobro posolite in popoprajte.

Pekač s piščancem postavite v pečico in pecite približno 18 minut. Če imate termometer za meso, ga po tem času vstavite v najdebelejši del mesa in preverite temperaturo. Notranja temperatura mora biti vsaj 72°C.

Pire iz gomolja zelene: Gomolj olupite in narežite na kocke. Kocke kuhajte v mleku približno 20 minut, da se popolnoma zmehčajo. Ko se zelena skuha, nekaj mleka prihranite, ostalega pa odlijte. Kocke stresite v mešalnik (ali pa pustite v kozici, če uporabite ročni palični mešalnik), dodajte maslo, sol in muškatni orešček in dobro zmiksajte. Če je preveč suho, dodajte prihranjeno mleko, pire naj bo kremast. Pozor, mleko dodajaj postopoma. Nato pire poskusite in dodelajte, če je potrebno: morda več masla, malo soli ali muškatnega oreščka.

Pečen brokoli: Brokoli razdelite na manjše cvetke. Prenesite jih v posodo, dodaj česen, sol in poper ter vse prelijte z oljem ter dobro premešajte. Brokoli pecite na suhi ponvi na štedilniku približno 10 minut, vmes večkrat premešajte. Ali pa brokolijeve cvetke prenesite na pekač, obložen s papirjem za peko. In postavite v pečico k piščancu za približno 10 minut – pazite, da se ne prižge. Sicer se brokoli peče v pečici, ogreti na 200°C približno 15 minut.

Na krožnik dajte pire, poleg meso, ki ga potresite s svežim peteršiljem in po želji s čilijevimi kosmiči, pečen brokoli in prelijte z božansko omako z zmehčanimi česnovimi stroki. Takoj postrezite.