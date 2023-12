Idejo je direktor podjetja Miran Medved dobil povsem naključno ob obisku Hiše glasbe. Realiziral jo je v prostorih Geberita, saj v tem okolju vidi veliko ciljnih skupin za izobraževanje na področju zvoka. V akustičnem prostoru se je mogoče sprehoditi čez raznolike postaje. Čeprav je vsaka postaja po svoje zanimiva, morda zlasti postaji s citrami in piščalmi pomenita neko dodano vrednost. Pri izdelavi teh postaj so sodelovali z lokalnimi mojstri. Citre je po naročilu izdelal Vlado Nunčič. Izdelava je bila svojevrsten projekt, saj je bilo najprej treba izbrati primeren les, ga pred obdelavo posušiti do ustrezne vlažnosti in potem citre narediti po merah ter tako, da se ujemajo z zasnovo prostora. »Ko se je zaključil tehnični del načrtovanja prostora, je bilo treba zgodbi dodati še obliko,« je povedala arhitektka Janja Merše. K sodelovanju so povabili skupino študentov s Fakultete za arhitekturo, pravzaprav je pri pripravi akustičnega prostora sodelovalo ogromno skupin in posameznikov. »Imeli smo jasno idejo in cilj, pot do tja pa je bila dolga in treba je bilo poiskati strokovnjake, s katerimi bi vse to realizirali. Med idejo in dosego cilja je bilo veliko eksperimentiranja.«